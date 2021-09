Dokument Schumacher nesklamal, ale tajomstvo ostáva: Čo dojme k slzám každého?

Dlho očakávaný dokument o Michaelovi Schumacherovi (52) fanúšikov nesklamal. Kto však čaká „krvilačné“ aktuálne zábery na nemohúcne ležiacu legendu, nech to ani nepozerá. Nie sú tam. A nie sú tam ani jednoznačné informácie, ako na tom sedemnásobný šampión F1 teraz je. Jedna sekvencia dokumentu z dielne Netflixu však hovorí za všetko a dojme k slzám určite každého!

Práve táto sekvencia pozornému divákovi prezradí to, čo sa všeobecne od tohto dokumentu, ktorý ako jediný bol vyrobený v spolupráci aj s jeho rodinou, očakávalo. Vie sa, že od nehody pred takmer deviatimi rokmi je Michael pripútaný na lôžko a jeho rodina zaryto mlčí o jeho stave. V novom dokumente však aspoň zaznie, že Michael ďalej bojuje, hoci stále so svetom nekomunikuje. Toto zistenie vyplýva zo slov Schumiho syna Micka (22 ), ktoré odznejú. „Vzdal by som sa všetkého, aby som si s otcom mohol prehovoriť o jeho pretekárskych skúsenostiach,“ žiali syn Mick, ktorý po premiére dokumentu zverejnil na svojich profiloch dojímavú momentku z detstva, na ktorej je s milovaným otcom na jednej letnej dovolenke. Prečo po nej siahol? Možno preto, že vtedy ešte mohol s otcom hovoriť...

Už pred premiérou sa na verejnosť dostali úryvky toho, čo film ponúkne. Ako Corinna priznala, lyžiarska tragédia v decembri 2013 v Savojských Alpách sa ani nemusela stať, len keby počúvla Schumiho... „Vravel, že sneh nie je ideálny, že môžeme odletieť do Dubaja na zoskok padákom,“ prezradila manželka, ktorá momentálny stav v unikátnom dokumente popísala takto: „Michael mi chýba deň čo deň, ale hlavné je, že je tu. Je iný, ale je tu! Neustále mi dokazuje, aký je silný.“

Režisérka Vanessa Noeckerová priznala, že výmenou za spoluprácu rodiny tvorcovia filmu pri tvorbe dokumentu dbali na ich súkromie. Rodina Schumacherovcov sa rozhodla, že väčšinu podrobností o aktuálnom zdravotnom stave legendárneho pretekára budú držať mimo očí verejnosti.