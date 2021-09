Víťazná štvorhra: Slováci v Davis Cupe jeden krok od výhry s Chile

Slovenskí tenisti vedú v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára v bratislavskom NTC nad Čile 2:1.

O druhý bod pre domáce farby sa zaslúžili Filip Polášek s Igorom Zelenayom, ktorí v sobotňajšej štvorhre zdolali pár Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera 6:4, 7:6 (4).



Slovenský kapitán Tibor Tóth urobil pred deblom zmenu a namiesto pôvodne nominovaného Lukáša Kleina poslal na dvorec skúseného Zelenaya. V úvodnom geme čelili Slováci pri podaní Poláška brejkbalu, no odvrátili ho a v ďalšej hre prelomili servis Tabila. Čiľania však nezložili zbrane a aj pri podaní Zelenaya to bol tuhý boj. Slovenský tandem napokon potvrdil brejk, následne získal aj ďalšie dva gemy a prvý set sa stal jeho korisťou.



Polášek so Zelenayom v rozhodujúcich momentoch dokázali zúročiť bohaté deblové skúsenosti, dobre sa na dvorci dopĺňali. V druhom dejstve Čiľania zlepšili podanie i returny a v šiestom geme Slovákov brejkli pri podaní Poláška. Domáci pár však hneď vzápätí kontroval rebrejkom a následne vyrovnal na 4:4. O osude setu napokon rozhodol tajbrejk. V ňom viedli Čiľania 3:1, no slovenské duo otočilo nepriaznivý vývoj. Za stavu 6:4 premenilo vďaka esu Poláška hneď prvý mečbal.



"Priznám sa, že keď už som vedel, že budú hrať, tak som si rýchlo pozrel jeden ich zápas z Ostravy. Takže som vedel, čo sa asi bude diať a celkom to pomohlo. Takisto môj tréner Leoš Friedl dostal úlohu pripraviť nás na všetky varianty a to, čo napísal, sedelo do bodky. V úvode to bolo nervózne zo všetkých strán, v druhom sete to bol veľmi dobrý tenis so šťastným koncom pre nás. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrali," povedal v rozhovore pre RTVS Polášek.



"Veľmi som si to užíval, lebo sme po dlhej dobe mohli hrať konečne pred divákmi. Boli fantastickí, hnali nás dopredu. I keď bol prvý set 6:1, vôbec to nebolo jednoduché, my sme len využili dôležité momenty. Som veľmi rád, že som mohol pomôcť Slovensku tým dôležitým tretím bodom. S Filipom sa nám darí, sme veľmi dobrí na sieti a dobre sa dopĺňame. Je veľmi ťažké nás obhodiť," uviedol Zelenay.



1. svetová skupina Davisovho pohára:

SLOVENSKO - Čile 2:1 po štvorhre

Alex Molčan - Cristian Garin 2:6, 4:6

Norbert Gombos - Nicolas Jarry 6:3, 6:7 (5), 6:3

Filip Polášek, Igor Zelenay - Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera 6:1, 7:6 (4)