Bežná návšteva posilňovne sa zmenila na boj o život: Bývalá fínska hviezda opísala hrozivé chvíle!

Odohral viac ako sto zápasov v NHL a získal dva cenné kovy na svetových šampionátoch. Bývalá fínska hokejová hviezda opísala hrozivé chvíle. Bežná návšteva posilňovne sa totiž zmenila na tvrdý boj o život!

Ville Koistinen zažil úspešnú kariéru, počas ktorej odohral viac ako stovku zápasov v zámorskej NHL, s Fínskom si trikrát zahral na MS (získal striebro a bronz) a ešte v minulej sezóne nastupoval vo fínskej Liige za HPK Hämeenlinna (osem zápasov, jeden gól a tri body).

Na ľadových klziskách zviedol Koistinen množstvo tvrdých súbojov. No ten najťažší absolvoval zhruba pred mesiacom. Išiel si zacvičiť do posilňovne, kde mu praskla cieva v hlave. Bol v ohrození života, napokon sa dokázal zotaviť bez vážnejších následkov.

„Išiel som si zacvičiť do posilňovne a naraz sa mi začala točiť hlava. Najskôr som si sadol, ale potom som išiel za personálom posilňovne a to už som jednu nohu ťahal za sebou. Ostatní rýchlo pochopili, čo sa deje a zavolali záchranku. Ešte si pamätám, ako som nastupoval do sanitky, potom mám týždeň úplnú tmu," opisoval hrozivé chvíle pre fínsky Ilta-Sanomat.

V hlave 39-ročného obrancu praskla cieva a utrpel masívne krvácanie do mozgu. „Nastal veľký zhon a trojhodinová operácia," dodal Koistinen.

Po operácii strávil 10 dní na Jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) v nemocnici v Tampere plus ďalších 5 dní na klasickom oddelení.

Koistinen búra všetky štatistiky a prognózny. Pretože v podobných prípadoch je podľa dát lekárov šanca na prežitie 50/50. A aj v prípade prežitia je vysoká miera trvalých neurologických následkov. Koistinen z najťažšieho boja vyviazol ako víťaz.