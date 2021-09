Škrtela po premiéra vychválil aj tréner súpera: Veľký comeback, hral suverénne!

Na predohrávku 8. kola futbalovej Fortuna ligy FC Spartak Trnava - ŠKF iClinic Sereď (2:0) prišlo ani nie tri a pol tisíc divákov, ale tí zažili hneď niekoľko pozitívnych momentov.

Piate víťazstvo v sezóne posunulo zverencov Michala Gašparíka na čelo tabuľky a k tomu sa udial aj očakávaný debut Martina Škrtela v trnavskom drese. Niekdajší kapitán slovenskej reprezentácie po dlhom zranení absolvoval prvý zápas od decembra minulého roka, keď mu počas súboja tureckej Super Lig Basaksehir - Kasimpasa (2:2) praskla achilovka na ľavej nohe. Nasledovala operácia, dlhá rekonvalescencia a napokon dohoda s Trnavčanmi.

Tréner Gašparík postavil Škrtela do stopérskej dvojice s 18-ročným Sebastianom Kóšom. Niekdajší nekompromisný reprezentačný obranca mal už v prvej minúte zápasu štyri dotyky s loptou,. V 12. min predviedol prvý vážnejší zákrok, keď zastavil prenikajúceho útočníka hostí Romana Hašu. Podľa denníka Šport v 37. min, teda symbolicky v čase s číslom Škrtela na drese, začali trnavské tribúny skandovať: "Martin Škrtel, vitaj v Trnave!" Napokon odohral celý zápas a dobrým výkonom prispel k triumfu svojho tímu 2:0. Podľa trnavskej kabíny Škrtela bude debut stáť 50 eur do spoločnej hráčskej kasy. Ak by strelil gól, musel by pridať ďalších 50 eur.

"Mal som určité očakávania a trochu aj rešpekt. Sedemmesačná pauza v mojom veku je dlhá doba," uviedol 36-ročný Martin Škrtel pre Šport a ďalej pokračoval: "Želal som si víťazný štart v Trnave a to sa mi aj splnilo. Som spokojný, že sme potvrdili predchádzajúce víťazstvo v Michalovciach. Osobne som rád, že sme neinkasovali a že som to nepokazil." Nad otázkou, čo hovorí na to, že Trnava je líder tabuľky Fortuna ligy, sa pousmial. "Sezóna je ešte dlhá, pôjdeme od zápasu k zápasu. Poctivým prístupom však môžeme dosiahnuť svoj cieľ."

Škrtel si vyslúžil pochvalu nielen od trnavských divákov, ale aj od trénera Serede Juraja Jarábka. "Z našej strany to bol zbabelý výkon smerom dopredu, čakal som viac. Trnava využila to, čo sme jej ponúkli. Páčil sa mi však Martin Škrtel, ktorý mal veľký comeback. Uhral si to suverénne, s prehľadom," zhodnotil Jarábek na webe FC Spartak Trnava.

Štvornásobný najlepší futbalista Slovenska Škrtel v auguste prestúpil do Trnavy, ale ešte nebol v stopercentnom zdravotnom stave. Preto spočiatku nehral, iba trénoval. Slovensko reprezentoval v rokoch 2004 až 2019 a na dlhý čas bol lídrom obrany aj kapitánom tímu. Súčasťou reprezentácie SR bol na MS 2010 v JAR aj na ME 2016 vo Francúzsku. V 104 reprezentačných dueloch zaznamenal 6 presných zásahov. Na slovenské pomery nadpriemerný obranca naštartoval seniorskú kariéru v Trenčíne, odkiaľ v roku 2004 odišiel do zahraničia. Hrával v špičkových kluboch - ruskom Zenite Petrohrad (2004 - 2008), anglickom FC Liverpool (2008 - 2016) a výraznú stopu zanechal aj v Turecku - v istanbulských kluboch Fenerbahce (2016 - 2019) a Basaksehir (2019 - 2020). Chvíľu bol aj v talianskej Atalante Bergamo (2019).