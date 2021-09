Nikdy nepočúvajte svoje babky: Tá od Emmy Raducanuovej chcela, aby po Wimbledone skončila s tenisom!

Babka čerstvej víťazky US Open Emmy Raducanuovej chcela, aby jej vnučka po zdravotných problémoch vo Wimbledone ukončila profesionálnu kariéru.

Britská tenistka odstúpila v júli počas osemfinálového zápasu s Austrálčankou Ajlou Tomljanovičovou pre problémy s dýchaním.



Osemdesiatosemročná Niculina Raducanuová v rozhovore pre Daily Mail priznala, že po udalostiach v Londýne povedala, že "zdravie jej vnučky je dôležitejšie ako sláva". Našťastie rodičia 18-ročnej Britky, Rumun Ian (syn Niculiny) a Číňanka Renee rady starej mamy nepočúvali a ich dcéra sa napokon stala senzačne ako prvá kvalifikantka v histórii grandslamovou víťazkou.



Niculina Raducanuová má so svojou vnučkou veľmi dobrý vzťah a sú v pravidelnom kontakte. Emma ju tento rok navštívila v Bukurešti a potom babku privítala v rodinnom dome v Anglicku. Po odstúpení jej vnučky vo Wimbledone bola veľmi vystrašená. "Povedala som jej rodičom, aby skončila s tenisom. Veď čo keď sa Emme niečo stane? Zdravie je dôležitejšie ako sláva," prezradila podľa AFP Niculina, čo povedala svojmu synovi a neveste počas návštevy v Rumunsku.



Babička ďalej prezradila, že finálový zápas svojej vnučky na US Open radšej nepozerala. "Moje srdce by to nevydržalo. Vedela som, že to bude ťažký zápas a veľké nervy. Na druhý deň som si pozrela správy a bola som šťastná, že to Emma v zdraví zvládla (pozn. red.: vo finále zdolala Kanaďanku Leylah Fernandezovú 6:4, 6:3). Bola som šťastná aj za svojho syna, bol veľmi pyšný. Bol by veľmi sklamaný, keby to po všetkej námahe, ktorú do toho vložili, nevyšlo. Som na Emmu veľmi hrdá, ale nikomu nehovorím, že som babka grandslamovej víťazky. Som veľmi skromná žena a nemusím sa nikomu chváliť," dodala Niculina Raducanuová.