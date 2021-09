Senzačný slovenský štvorkajak: Po bronze z Tokia si z MS odnášajú striebro!

Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek získal na MS v Kodani striebornú medailu v K4 na 500 m.

Vo finále finišoval na druhom mieste o 0,40 s za loďou Ukrajiny v zložení Oleg Kucharyk, Dmitrij Danilenko, Igor Trunov, Ivan Semykin. Bronz patrí Česku.



Baláž, Myšák, Zalka a Botek v dánskej metropole nadviazali na striebro z ME v Poznani. Slováci mali dobrý štart a po úvodnej 250-ke figurovali na druhom mieste za Bielorusmi. V ďalšej časti trate trochu stratili, no predviedli skvelý finiš a prepracovali sa na strieborný stupienok. Slovensko je jedinou krajinou, ktorá v K4 na 500 m v tomto roku vybojovala cenné kovy na MS, ME i na OH 2020. Pri zisku bronzu na olympiáde v Tokiu sedel namiesto Zalku v lodi skúsený Erik Vlček, ktorý v Kodani neštartuje.