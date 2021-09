Alexander Ovečkin si pred novou sezónou stanovil za cieľ poriadne sústo: Chce prekonať Gretzkého!

Kapitán Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin je krátko pred začiatkom novej sezóny hokejovej NHL pripravený posúvať sa v rebríčku najlepších strelcov profiligy.

Ruský krídelník, ktorý v piatok oslávil 36. narodeniny, strelil v 16-tich sezónach 730 gólov a v historických tabuľkách mu patrí šieste miesto. Na vyrovnanie piateho Marcela Dionna stráca len jeden presný zásah, na dostihnutie štvrtého Bretta Hulla (741) mu chýba 11 gólov a na tretieho Jaromíra Jágra (766) potrebuje rozsvietiť červené svetlo 36-krát.



Cieľom ruského kanoniera je zaútočiť na celkový rekord Wayna Gretzkého, ktorý počas svojej výnimočnej kariéry strelil 894 gólov. Capitals odštartujú sezóny 2021/2022 domácim zápasom proti New Yorku Rangers 13. októbra. "Určite sa o to pokúsim, ale nechcem na to priveľmi myslieť. Do každého zápasu pôjdem naplno a pokúsim sa hrať najlepšie ako viem," povedal Ovečkin pre nhl.com.



Ovečkin vyjadril svoj úmysel zaútočiť na Gretzkého rekord už na konci júla, keď podpísal s Washingtonom nový päťročný kontrakt v hodnote 47,5 milióna dolárov. Aké má plány po skončení kontraktu, neprezradil, ale povedal, že nechce hrať hokej tak dlho ako Jágr, ktorý vo februári oslávil päťdesiatku a stále je aktívny hráč Kladna. "Je to špeciálny muž, skutočná legenda. Keby zostal v NHL, tak by už bol určite na druhom mieste," povedal Ovečkin o českej legende. Jágr strelil v NHL o 36 gólov menej ako druhý Gordie Howe (801). Ovečkin potrebuje na dostihnutie Howea 72 gólov a na vyrovnanie Gretzkého rekordu 165, takže by musel dať v priemere 33 gólov na sezónu počas svojho päťročného kontraktu.



V minulej skrátenej sezóne bol Ovečkin s 24 gólmi najlepší strelec Capitals, hoci vynechal až 11 zápasov, najviac počas celej kariéry. V štyroch dueloch nehral pre porušenie protokolu COVID-19, z ďalších siedmich ho vyradilo zranenie slabín. Ovečkin je počas celej kariéry veľmi odolný, aj keď vyznáva fyzický štýl hry. V predchádzajúcich štyroch sezónach vynechal len dva zápasy, viac ako štyri stretnutia vynechal predtým len raz - v sezóne 2009/2010 chýbal Capitals v desiatich dueloch (šesť pre zranenie ramena a štyri pre trest). "Minulá sezóna bola krátka a rýchla, hrali sme veľa zápasov. Nebol čas na doliečenie menších zranení," dodal.



Pre pandémiu koronavírusu nebol dlhý jasný začiatok sezóny, ktorá napokon odštartovala 13. januára. Ovečkin priznal, že bolo ťažké pripraviť sa na sezónu, keďže nebol jasný jej štart. "Teraz to bude všetko jednoduchšie. Máme riadny kemp, poznáme program zápasov a verím, že zažijeme normálnu sezónu," povedal Ovečkin, ktorý prijal s nadšením správu, že na zimných olympijských hrách v Pekingu budú vo februári štartovať aj hráči z NHL: "Veľmi sa z toho teším. Vždy veľmi rád reprezentujem svoju krajinu, hrať na olympiáde bude pre mňa veľká česť. Bude to skvelý turnaj, na ktorom sa stretnú najlepší hráči sveta. Asi to bude moja posledná šanca zabojovať o olympijské zlato a určite sa o to pokúsime. Verím, že budem zdravý."