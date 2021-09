Thomas Tuchel ukázal srdce na správnom mieste: Takto sa postaral o svoju upratovačku!

Tréner londýnskej Chelsea ukázal, že nemá čuch iba pre futbal, ale najmä pre ľudskosť.

Pred odchodom do Londýna žil v jednom z parížskych domov. O poriadok sa mu starala upratovačka, ktorá pod ním pracovala dlhý čas. Nedávno sa však dozvedel, že jej syn je chorý a potrebuje operáciu srdca. Tú Thomas Tuchel bez váhania zaplatil. Vďaka potrebnému zákroku sa jeho zdravotný stav každým dňom zlepšuje.



Tu sa však Tuchelova dobrosrdečnosť nekončí. Upratovačky sa opýtal, čo by si želala najviac. Jej odpoveď znela, že by chcela byť so svojou rodinou v rodných Filipínach. Nemcovi viac netrebalo a žene v rodnej krajine kúpil vilu. Podľa jeho slov si veľmi váži, ako usilovne pracovala aj napriek tomu, že bola tisíce kilometrov od rodiny.