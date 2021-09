NHL sa môže pochváliť skvelými číslami: Vďaka vysokému počtu zaočkovaných hráčov už kolaps lige nehrozí

Hokejisti NHL nemajú príkaz zaočkovať sa pred novou sezónou, ale v opačnom prípade musia vzhľadom na viaceré obmedzenia v zdravotných protokoloch rátať s komplikáciami.

Aj preto je situácia 25 dní pred štartom prestížnej kanadsko-americkej súťaže taká, že vedenie hlási 98-percentnú zaočkovanosť medzi hráčmi. Z približne 700 hokejistov pôsobiacich v 32 tímoch NHL zostáva nezaočkovaných posledných desať až pätnásť. "Je to skvelá správa a verím, že do začiatku súťaže sa nechá zaočkovať aj zostávajúcich 15 hokejistov," uviedol zástupca komisára NHL Bill Daly.

Prvý hokejista, ktorý verejne podstúpil vakcináciou proti novému koronavírusu, bol obranca New York Rangers Jacob Trouba. Podľa vlastných slov to urobil aj preto, lebo jeho manželka v tom čase ako zamestnankyňa na pohotovosti jednej z floridských nemocníc nevedela, kam skôr skočiť. "Je správne nechať rozhodnutie na ľudí, či sa chcú zaočkovať alebo nie. Podľa mňa je však správne podstúpiť to," uviedol Jacob Trouba.

V zdravotných protokoloch NHL sa okrem iného píše, že nezaočkovaní hokejisti budú musieť podstúpiť povinnú karanténu pri prechode hraníc Kanady a USA. A ak by bola takých hráčov väčšina, prakticky by to znemožnilo hrať zápasy medzi zástupcami z USA a Kanady. "Nemal som pocit, že sme medzi sebou presviedčali jeden druhého o potrebe očkovania. Sami si však dostatočne uvedomujeme výhody, ktoré z toho plynú. Ak ste Američan a nezaočkovaný cestujete do Kanady, po návrate vás čaká povinná 14-dňová karanténa. A s tým nič nenarobíte, lebo to platí pre všetkých. Neexistujú výnimky," zamyslel sa Drew Doughty, dlhodobo jeden z najlepších obrancov NHL z tímu Los Angeles Kings.

Vedenie NHL zdôrazňuje, že úplne zaočkovaní hráči, u ktorých odhalia pozitivitu na COVID-19, budú považovaní za zranených a stále budú platení svojimi klubmi. O nezaočkovaných to tak nebude a budú čeliť najmä obmedzeniam v pohybe na cestách. Pravidelné testovanie na koronavírus však budú musieť podstupovať všetci hokejisti. "Hráči sú dostatočne motivovaní, aby sa očkovali a je to správna cesta. Z Calgary, Toronta či Caroliny nám už hlásili stopercentnú vakcináciu hráčov, Philadelphia sa k tomu blíži," zdôraznil Bill Daly.

Zatiaľ čo hráči majú aj za prísnych podmienok stále na výber, či sa nechajú zaočkovať, tréneri aj ostatní členovia realizačných tímov to majú ako povinnosť vo svojich zmluvách. Aj preto sa v tíme Columbusu Blue Jackets nedávno zbavili asistenta trénera Sylvaina Lefebvra, keďže odmietol očkovanie.