Gončarov ako kandidát na prezidenta IIHF si do svojho programu berie príklad z futbalu: Čaká nás hokejová reforma?

Kandidát na prezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Sergej Gončarov navrhuje reformu svetového šampionátu.

Ako bieloruský funkcionár poznamenal pre ruskú agentúru TASS, chce zvýšiť počet tímov na MS, ako aj zmeniť formát skupinovej fázy turnaja.



Gončarov navrhol, aby sa na MS predstavilo 24 tímov oproti doterajším 16-tim: "Hralo by sa v štyroch skupinách po šesť tímov. Celkový počet turnajových dní nemusí prekročiť ten aktuálny. Na konci turnaja by jeden tím zostúpil priamo do prvej divízie, baráž by hrali ďalšie dve mužstvá."



Prezidentské voľby IIHF sa uskutočnia na kongrese v Petrohrade 25. septembra. Švajčiara Reného Fasela nahradí na čele svetového hokeja jeden z pätice Gončarov, Franz Reindl (Nemecko), Petr Bříza (ČR), Luc Tardiff (Francúzsko) a Henrik Bach-Nielsen (Dánsko).