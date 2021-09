Zahral sa na Martina Dúbravku: Takýmto vlastným gólom pochoval brankár Strakosha Lazio Rím!

Lazio Rím začalo svoju púť naprieč Európskou ligou na trávniku Galatasaraya Istanbul.

Zápas bol pomerne vyrovnaný a všetko nasvedčovalo tomu, že tímy sa rozídu s deľbou bodov. V 67. minúte však prišlo k obrannému zákroku hosťujúceho obrancu, následkom čoho lopta vyletela vysoko a najmä nepríjemne nad bránu.



To znamenalo výzvu pre albánskeho brankára Thomasa Strakoshu. Ten za loptou vyskočil, no nedokázal ju chytiť do rúk, následkom čoho sa mu vyšmykla a padla rovno do brány. Brankára to môže mrzieť o to viac, že tento nešťastný moment znamenal zisk troch bodov pre Turkov.



Podobný gól si môžeme pamätať z ME, keď bol v takmer identickej situácii aj slovenský brankár Martin Dúbravka. Ten nechcene daroval Španielom vlastný gól.