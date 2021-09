Tréner Slavie Trpišovský si nevie vynachváliť prínos Ivana Schranza: Je istota!

Union Berlín prišiel na zápas Európskej konferenčnej ligy do Prahy s vizitkou nezdolaného tímu v najvyššej nemeckej súťaži.

Po štyroch kolách majú berlínski futbalisti na konte skalp Mönchengladbachu či remízu s Leverkusenom, ale proti českému majstrovi sa z bodov netešili. Slavia zvíťazila 3:1 a výsledok v závere pečatil slovenský reprezentant Ivan Schranz. Gólová poistka domácich pred vyše 15-tisíc divákmi v Edene sa zrodila po akcii dvoch striedajúcich hráčov. Michael Krmenčík po spracovaní lopty prihral voľnému Schranzovi a ten aj s prispením brankára Andreasa Lutheho zvýšil na 3:1.

"Náročný zápas po každej stránke, ale pomohli nám striedania. Náhradníci sa podieľali na góloch, ale aj na výkone a prevahe nášho tímu na konci zápasu. Chválim všetkých hráčov za výkon, ale aj fanúšikov a tiež členov realizačného tímu. Vydali zo seba všetko najlepšie," skonštatoval tréner Slavie Praha Jindřich Trpišovský na klubovom webe. Na adresu slovenského útočníka Schranza, ktorý po letnom prestupe z Jablonca strelil v drese "zošívaných" už šesť gólov, doplnil: "Schranz je istota do situácii pred bránkou. Má potrebné šťastie strelca. Keď sa mu naskytne nejaká tečovaná lopta, premení svoju šancu. To je veľmi dobre."

Slavia mala proti Unionu uľahčenú úlohu v tom, že hostia hrali od 40. min bez ľavého obrancu Paula Jaeckela. Ten po druhej žltej v rozpätí 35 minút videl aj červenú kartu. "Union do druhého polčasu zmenil rozostavenie a naše úlohy na ihrisku sa zmenili. Kto videl jeho zápasy v bundeslige, potvrdí, že je to kvalitný tím. Som rád, že sme to zvládli v závere a dali góly, lebo niekedy nedokážeme premeniť neuveriteľné šance," dodal tréner Slavie Trpišovský.