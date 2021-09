O prehre Slovana rozhodli chyby, ktoré sa na takejto úrovni trestajú, tvrdí Weiss st.: Pred ďalším bojom musíme byť skromní!

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nemali dôvod hanbiť sa za výkon v úvodnom stretnutí v F-skupine Európskej konferenčnej ligy.

Najmä v prvom polčase boli dánskemu favoritovi FC Kodaň viac než vyrovnaným protivníkom, no v rozhodujúcom okamihu sa nevyvarovali zaváhania a po štvrtkovej domácej prehre 1:3 nezískali v premiérovom vystúpení v hlavnej časti novovytvorenej súťaže ani bod.



Po hlavičkách hosťujúceho Jonasa Winda a domáceho Ezekiela Hentyho sa hralo 1:1, zlomová situácia sa udiala krátko pred koncom prvého polčasu. "Belasí" stratili loptu v strede poľa, Wind vysunul do rýchlej kontry do voľného priestoru Pepa Biela, ten prihral Jensovi Stagemu a posledný menovaný do odkrytej bránky vsietil víťazný zásah. Po zmene strán ešte poistil výsledok Wind, ktorý dal svoj druhý gól v zápase z kontroverznej jedenástky.



Tréner Vladimír Weiss st. neskrýval hrdosť na svojich zverencov: "V prvom polčase sme hrali výborne takticky aj smerom dopredu. Boli sme aktívni, nehrali sme ´alibi´, ale na dvoch hrotových hráčov. Predviedli sme nábehy, sľubné momenty, ktoré sme však nedotiahli do finále. Dostali sme gól po štandardke, dali sme pekný gól po štandardke. Góly vždy padajú po chybách, my sme urobili hrubú v strede poľa, následne sme nezvládli súboj v strede obrany, žiaľ, inkasovali sme z toho. Veril som, že to môžeme otočiť, no prišla vymyslená penalta, to nás zlomilo. Snažili sme sa to zvrátiť aj striedaniami, ale zápas sa dohrával v ich réžii. Už sme nemali dosť síl ani kvality, aby sme aspoň znížili. Chlapcom som povedal, že som spokojný s výkonom, samozrejme, nemôžeme byť spokojní s výsledkom."



Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii zdôraznil potenciál Slovana: "Hrali sme ako tím, nebolo u nás vyložene slabé miesto. Raz spraví chybu ten, inokedy iný. Keď prehráte, je potrebná aj kritika. Vpredu musíme ukázať viac kvality, vieme hrať aj lepšie, nesmieme sa dopúšťať ´polochýb´. Gól na 1:2 sme dostali ´z ničoho´. To sú chyby, ktoré rozhodujú na vysokej úrovni, tam sme ešte nedorástli. Verím, že toto mužstvo sa bude zlepšovať. Máme kvalitu, musíme to ukázať už v nedeľu proti Žiline." Obhajca titulu a líder Fortuna ligy privíta priebežne tretiu Žilinu, proti ktorej sa rozlúči s nekvalitným trávnikom na Tehelnom poli. V pondelok sa podľa Weissa st. začnú práce na novom trávniku.



Slovan začal v EKL bez bodu rovnako ako gibraltársky zástupca Lincoln Red Imps, ktorý doma podľahol gréckemu klubu PAOK Solún 0:2. Úradujúci slovenský majster najbližšie nastúpi vo štvrtok 30. septembra o 21.00 SELČ na štadióne v Solúne, potom bude 21. októbra hostiť Lincoln. "My hráme lepšie s ťažšími súpermi ako s tými papierovo ľahšími, s tými sa niekedy trápime. Chceme hrať útočne, máme typy hráčov, ktorí nie sú vhodní pre defenzívny spôsob boja. Verím, že v Solúne uhráme dobrý zápas. Nepôjdeme tam brániť, pôjdeme tam vyhrať a uvidíme, na čo máme. To sme si relatívne uhrali postupom do skupiny EKL, musíme byť skromní. Musíme si priznať, na čo máme, asi sme v danom stave na viac nemali," dodal Weiss st.