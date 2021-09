Hanckova Sparta si z Dánska odnáša bod po remíze s Bröndby, Neapol bez Lobotku iba remizoval s Leicestrom

Futbalisti belgického tímu KRC Genk zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí 1. kola Európskej ligy na trávniku Rapidu Viedeň 1:0 gólom v druhej minúte nadstavenia.

O víťazný zásah sa postaral nigérijský útočník Paul Onuachu. Úspechu svojho tímu sa z lavičky prizeral aj slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.



Sparta Praha vydolovala bod z ihriska Bröndby Kodaň. Z trojice Slovákov v drese "rudých" odohral celé stretnutie v obrane Dávid Hancko. Stredopoliar Lukáš Haraslín odišiel z trávnika v 64. minúte, obranca Lukáš Štetina sedel na lavičke.



Neapol dokázal zmazať dvojgólový náskok Leicestru na súperovej pôde a remizoval 2:2. Dvoma gólmi sa o to postaral nigérijský útočník Victor Osimhen. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka pre problémy so svalom nesedel ani na striedačke tímu zo Serie A.



Ferencváros Budapešť viedol na trávniku Bayeru Leverkusen, no po prehre 1:2 si napokon neodniesol ani bod. Róbert Mak z tímu hostí nefiguroval v zápise o stretnutí.



Lokomotiv Moskva vybojoval aspoň remízu proti Olympique Marseille, keď minútu pred koncom vyrovnal na 1:1 Faustino Anjorin. Lazio prehralo na ihrisku Galatasarayu Istanbul 0:1 po smolnom vlastenci Thomasa Strakoshu.



Európska liga - 1. kolo:

A-skupina:

Bröndby Kodaň - Sparta Praha 0:0

/D. Hancko hral celý duel, L. Haraslín hral do 64. min, L. Štetina (všetci Sparta) sedel na lavičke/



Glasgow Rangers - Olympique Lyon 0:2 (0:1)

Góly: 23. Ekambi, 55. Slimani



B-skupina:

AS Monaco - Sturm Graz 1:0 (0:0)

Gól: 66. Diatta



PSV Eindhoven - Real Sociedad San Sebastian 2:2 (1:2)

Góly: 32. Götze, 54. Gakpo - 34. Januzaj, 39. Izak



C-skupina:

Leicester City - SSC Neapol 2:2 (1:0)

Góly: 9. Perez, 64. Barnes - 69. a 87. Osimhen, ČK: 90.+3. Ndidi (Leicester)



D-skupina:

Olympiakos Pireus - Royal Antverpy 2:1 (0:0)

Góly: 52. El Arabi, 87. Reabciuk - 75. Samatta



Eintracht Frankfurt - Fenerbahce Istanbul 1:1 (1:1)

Góly: 41. Lammers - 10. Özil



E-skupina:

Galatasaray Istanbul - Lazio Rím 1:0 (0:0)

Góly: 67. Strakosha (vlastný)



Lokomotiv Moskva - Olympique Marseille 1:1 (0:0)

Góly: 89. Anjorin - 59. Ünder (z 11 m), ČK: 58. Tiknizian (Lokomotiv) po 2. ŽK



F-skupina:

FC Midtjylland - Ludogorec Razgrad 1:1 (1:1)

Góly: 3. Isaksen - 32. Despodov



CZ Belehrad - SC Braga 2:1 (0:0)

Góly: 75. Rodič, 85. Katai (z 11 m) - 76. Galeno



G-skupina:

Bayer Leverkusen - Ferencváros Budapešť 2:1 (1:1)

Góly: 37. Palacios, 69. Wirtz - 8. Mmaee



Betis Sevilla - Celtic Glasgow 4:3 (2:2)

Góly: 35, a 53. Juanmi, 32. Miranda, 52. Iglesias - 15. Ajeti, 27. Juranovič, 87. Ralston



H-skupina:

Dinamo Záhreb - West Ham United 0:2 (0:1)

Góly: 22. Antonio, 50. Rice



Rapid Viedeň - KRC Genk 0:1 (0:0)

Góly: 90.+2. Onuachu

/P. Hrošovský (Gent) sedel na lavičke/