Nevinná výzva Jakeša sa končí súbojom: Vyhrá na piesku Ivanova motorka alebo Miloňovo auto?

Ivan Jakeš sa rozhodol rozlúsknuť záhadu o tom, či je na Rely Dakar rýchlejšie auto alebo motorka.

Fanúšikovia sa môžu so svojou odpoveďou podeliť v komentároch. Pri tejto príležitosti vyhlásil Ivan Jakeš aj súťaž s náhodným losovaním víťaza. V hre sú ceny ako mobil či Jakešove reklamné produkty.



Zároveň však svojim fanúšikom odkázal, že ak si niekto myslí, že správna odpoveď je auto, rád si to s ním rozdá na záhorskom piesku. Toho sa okamžite chytil slovenský automobilový pretekár Ján Miloň.



"Čau Ivan! Tu je Jan Miloň z Jantar Teamu ! Tak hovoríš na Záhorí 19 teho? Ja som minulý rok bol prvý krát na Dakare a musím ti povedať, že dosť ma láka si od vtedy vyskúšať nejakú buggy. Nakoľko celý čas jazdím len asfaltové súťaže, tak ma to láka o to viac. Tak teda ja si nejakú buggy zoženiem a 19 teho si to môžme rozdať na piesku. Fakt som zvedavý, ako to dopadne. Zoberiem aj náš Jantar Team nech si chlapci odskúšajú aj našu novú techniku na Rely Dakar a my budeme mať aspoň divácku kulisu a niekto nám to bude môcť merať. Čo ty na to? Ideš do toho?" Napísal Miloň.



Samotný Ivan Jakeš túto výzvu prijal a na Záhorí sa tak 19. septembra odohrá skutočne zaujímavý duel.