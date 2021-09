Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí F-skupiny Európskej konferenčnej ligy s FC Kodaň 1:3.

ale plný bodový zisk pre hostí zariadil v závere prvého polčasu Jens Stage a výsledok postil po zmene strán z jedenástky opäť Wind.Úradujúci slovenský majster najbližšie nastúpi vo štvrtok 30. septembra o 21.00 SELČ na štadióne v Solúne.ŠK Slovan Bratislava - FC Kodaň 1:3 (1:2)21. Henty - 18. a 68. Wind (druhý z 11 m), 41. Stage. ŽK: Čavrič, Božikov - Zeca, Stage. Rozhodovali: Fabbri - Peretti, Bindoni (všetci Tal.), 9833 divákov.: Chovan - Pauschek (78. Adler Da Silva), Kašia, Božikov, Zmrhal - Čavrič (69. Dražič), Agbo, Kankava, Green - Mráz - Henty (83. Lichý): Grabara - Diks, Chočolava, Boilesen, Kristiansen - Stage (86. Baldursson), Zeca, Lerager (78. Johannesson) - Biel (86. Wilczek), Wind (79. Höjlund), Böving (70. Ankersen)Slovan vstúpil do duelu nebojácne, z rohového kopu zahral signál na Zmrhala, ktorému nesadol volej z druhej vlny. Bratislavčania dobiedzali na rozohrávku súpera a ihrisko patrilo viac im, Henty v ďalšom náznaku šance preváhal ideálny čas na zakončenie. Hostia, ktorí boli do tejto chvíle nevýrazní, si prvú príležitosť vypracovali až v 18. minúte, hneď z nej však otvorili skóre. Vybojovali roh, na center Biela si nabehol Wind, jeho pohyb na prednej žrdi nezachytili brániaci hráči a z bezprostrednej blízkosti hlavičkou prekonal Chovana. Domáci sa okamžite snažili o odpoveď a dočkali sa jej už o tri minúty a veľmi podobným spôsobom.Z obdobnej situácie Božikov hlavičkoval tesne vedľa, na opačnom konci si Böving spracoval dlhú prihrávku a krížny pokus poslal mimo priestoru troch žrdí. Rovnováhu zápasu narušil protiútok Kodane v 41. minúte. "Belasí" stratili loptu v strede poľa, Wind vysunul do rýchlej kontry do voľného priestoru Biela, ten ešte prihral Stagemu a posledný menovaný do odkrytej bránky prinavrátil hosťom vedenie.Domácich mohol vzhľadom na predvedený výkon v úvodnom dejstve právom mrzieť nepriaznivý stav. Mali druhú 45-minútovku na jeho zvrátenie, ale po zmene strán patrila prvá vážna možnosť dánskemu mužstvu. K odrazenej lopte po rohovom kope sa dostal Böving a jeho delovka aj vďaka dôležitému zákroku Chovana trafila brvno. Sľubná príležitosť sa Slovan črtala v šestnástke, no Henty už bol po prihrávke Mráza v ťažkej pozícii a hosťujúci brankár Grabara mu znemožnil zakončiť.Navyše, v 68. minúte už hostia viedli o dva góly. Chovan síce bravúrne vyrazil nebezpečnú strelu Biela, ale po následnom súboji Zmrhala s Diksom nariadil hlavný rozhodca jedenástku, ktorú nekompromisne premenil Wind a pridal svoj druhý zásah v zápase. Zvyšok stretnutia si už Kodaň postrážila a ujala sa vedenia v tabuľke.1. Kodaň 1 1 0 0 3:1 32. PAOK 1 1 0 0 2:0 34. Lincoln 1 0 0 1 0:2 0