Príbeh, pri ktorom puká srdce: Nathan Aké strelil svoj prvý gól v Lige majstrov, jeho otec krátko na to zomrel

Otec holandského futbalistu Manchesteru City Nathana Akeho zomrel v stredu krátko po tom, ako jeho syn strelil svoj prvý gól v Lige majstrov.

Ake otvoril skóre v 16. minúte stredajšieho zápasu proti RB Lipsko, ktorý "Citizens" napokon vyhrali 6:3. Krátko po veľkom momente 26-ročného futbalistu však prišla smutná udalosť, pretože jeho otec Moise, ktorý trpel nevyliečiteľnou chorobou, len pár minút potom zomrel. Informovala o tom agentúra AFP.



"Posledné týždne boli pre mňa najťažšie v živote. Môj otec bol veľmi chorý a neexistovala žiadna liečba, ktorá by mu pomohla," napísal Ake na Instagrame. "Včera som strelil svoj prvý gól v Lige majstrov, ale otec len pár minút po tom odišiel. Opustil nás v pokoji po boku mamy a brata. Možno to tak malo byť, vždy keď ma videl hrať, tak bol na mňa hrdý a šťastný. Viem, že si stále so mnou, navždy ostaneš v mojom srdci, tento gól patril tebe otec," napísal ďalej Ake.