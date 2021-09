Gólman Olomouca Branislav Konrád sa zotavuje z hororového zranenia: O centimeter nižšie a už by ma nič nebolelo!

Poriadne vystrašil rodinu, kamarátov i fanúšikov! Gólman HC Olomouc a reprezentácie SR Branislav Konrád (33) mal na začiatku septembra vážny úraz.

Korčuľa útočníka Hradca Králové Petra Koukala ho v prípravnom súboji zasiahla do krku, ale našťastie mu neprerezala tepnu ani žilu. Konrád sa momentálne zotavuje v domácom liečení a pre klubovú stránku sa vyjadril k zraneniu. Prezradil aj to, že keby ho korčuľa zasiahla o centimeter nižšie, tak by už ho nič nebolelo!



Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nepríjemný incident sa odohral v 53. minúte prípravného súboja medzi Olomoucom a Hradcom Králové, keď útočník hostí Koukal nešťastne trafil slovenského gólmana korčuľou do krku. Na štadióne v tom momente nastalo hrobové ticho a všetky oči boli na Braňovi Konrádovi. Ten zamieril na striedačku, kde ho ratovali lekári. Následne ho previezli do nemocnice, kde podstúpil aj operáciu. „Mal som prerezané svaly v krku i zdvíhač hlavy, ktorý mi v nemocnici zošili. Korčuľa mi naštiepila aj stavec a zasiahla nervy, takže sčasti necítim rameno. Chvalabohu, to však na pohyb nemá dosah,“ povedal pre klubovú stránku hc-olomouc.cz Branislav Konrád, ktorý sa už zotavuje v domácom liečení.Pevne verím, že sa môj stav bude zo dňa na deň zlepšovať.Na konci septembra mám naplánovanú aj kontrolu.“Skúsený gólman prezradil, že mal veľké šťastie. „Keby ma korčuľa zasiahla o centimeter nižšie, nemuselo ma bolieť už vôbec nič!“ Konrád si nešťastný incident pamätá, ale nechce si ho pozrieť na videu.Potom mi však niekto zakričal, že som krvavý. Snažil som sa ranu zatlačiť a zrazu som cítil, že mám prsty vo vnútri rany.pokračoval Braňo, ktorému sa útočník Hradca Petr Koukal ospravedlnil. „Napísal mi, že ho to mrzí, ale nie je to jeho vina. To sa stáva,“ dodal Konrád, ktorý verí, že sa vráti na súťažný ľad čo najskôr.

ČO MAL POŠKODENÉ:

- Zdvíhač hlavy

- Naštiepený stavec

- Zasiahnuté nervy

- Prerezané svaly v krku