Slovan už zarobil v Európskej konferenčnej lige milióny a môžu mu pribudnúť ďalšie: Peniaze potrebujeme ako soľ!

Nejde len o prestíž, body, ale aj o peniaze. Futbalisti Slovana včera nastúpili v prvom zápase skupinovej fázy EKL ligy proti FC Kodaň (1:3) s vedomím, že sa môžu v tejto súťaži zviditeľniť a zároveň finančne pomôcť klubu.

Veď k doterajším 2,92 milióna eur, ktoré belasí zinkasovali za postup do skupiny, im môžu pribudnúť ďalšie. A podľa slov generálneho riaditeľa Slovana Ivana Kmotríka mladšieho pandémiou zmietaný klub potrebuje peniaze ako soľ.



Rovnako ako iné svetové kluby, tak aj Slovan pocítil v čase pandémie finančnú krízu. A zrejme bude ešte nejaký čas trvať, než sa z nej spamätá. Jednou z možností, ako opäť naplniť klubovú kasu, je účinkovanie v európskych pohároch. Belasým sa to tento rok podarilo v podobe postupu do skupinovej fázy novovzniknutej Európskej konferenčnej ligy, za ktorý zinkasovali 2,92 milióna eur. A v prípade, že sa im bude v zápasoch proti FC Kodaň, PAOK-u Solún a Lincolnu Red Imps dariť, môžu sa slušne nabaliť. „Pre nás je to veľmi zaujímavá súťaž a sme radi, že v nej môžeme v jej prvom ročníku účinkovať. Budeme sa snažiť získať čo najviac bodov a, pochopiteľne, tým aj zarobiť. Veď za jedno víťazstvo v skupine zinkasujeme viac peňazí ako za slovenský majstrovský titul. Z tohto pohľadu je to jedna z možností, ako zlepšiť finančnú situáciu v klube hlavne po covidovej ére. Peniaze potrebujeme ako soľ,“ vyjadril sa pre Nový Čas generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.

O koľko sa hrá v EKL

Slovan postupom do skupinovej fázy EKL zarobil 2,92 milióna eur a v prípade úspešného účinkovania môže získať ďalšie. Za každý vyhratý zápas má garantovaných 500-tisíc eur, v prípade remízy 166-tisíc eur. Za prvé miesto v skupine je bonus 650-tisíc eur, za druhé postupové polovica.