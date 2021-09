Martin Škrtel absolvuje dnes premiéru v drese Spartaka Trnava proti Seredi: Návrat legendy po 17 rokoch!

Vypustil džina z fľaše! Tréner futbalovej Trnavy Michal Gašparík (39) po utorkovom pohárovom postupe cez štvrtoligovú Patu prezradil, že Martin Škrtel (36) absolvuje premiéru v drese Spartaka už v dnešnej ligovej predohrávke doma proti Seredi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Skúsený stopér sa po 17 rokoch vrátil na Slovensko a pred mesiacom podpísal s čierno-červenými zmluvu do konca sezóny. Po liečbe roztrhnutej achilovky si zobral čas na doladenie fyzickej pripravenosti.



Teraz je bývalý 104-násobný reprezentant fit a v súťažnom zápase sa objaví po 264. dňoch. Kouč druhého tímu tabuľky priznal, že plánoval zasiahnuť do hry už skôr. „My sme však chceli, aby bol čo najlepšie pripravený a debut si odkrútil pred našimi fanúšikmi. Hoci prichádza po dlhej prestávke, jeho štartu sa neobávam. Martin je najlepší hráč ligy. Ktovie, či sa ešte niekedy do nej vráti futbalista jeho kvalít. Verím, že zdvihne popularitu celej súťaže,“ povedal Gašparík pre Nový Čas.

Žiaden experiment sa v Trnave nechystá. Škrtel bude hrávať na poste pravého stopéra. „Tam je najsilnejší,“ mieni tréner. Môže vytvoriť dvojičku s Twardzikom, ale skôr to vyzerá na kombináciu skúsenosti a mladosti. „Vzadu máme alternatívy s mladíkmi Kóšom (18) či s Tummom (21). Jeden z nich bude vždy tvoriť tandem so Škrtelom.“

Handlovský rodák rýchlo a plynule zapadol do tímu. Nepotrpí si na hviezdne maniere, nehrá sa na lumena. „Je priateľský a otvorený. Hneď sa stal súčasťou partie. Jeho skúsenosti a kvalita sú nenahraditeľné. Nimi dokáže pomôcť najmä mladým chalanom,“ tvrdí šéf trnavskej lavičky. Hoci je medzi nimi iba trojročný rozdiel, každý pozná svoje kompetencie. „Martin je veľký profík. Problém s počúvaním trénerov určite nemá.“

Príchod hrajúcej legendy poznačil aj atmosféru v kabíne. Najmä mladíci bývalého obrancu slávneho Liverpoolu „žerú“. Prístup k povinnostiam i na sklonku kariéry im môže byť príkladom. „Každý deň je v šatni prvý. Keďže mal tréningové resty, ostával a pridával si dávky, alebo chodil sám do posilňovne. Fyzicky je na sto percent pripravený.“ Tréner Gašparík ťahá Trnavu svojimi odbornými znalosťami opäť k ligovým výšinám. Od Škrtela si sľubuje spevnenie defenzívy. „Dostali sme najmenej gólov v uplynulej polsezóne i teraz. Verím, že s ním budeme ešte silnejší a organizovanejší.“

ŠKRTEL 9 MESIACOV BEZ ZÁPASU

- naposledy v akcii 27. 12. 2020

- vyradila ho roztrhnutá achilovka

- operáciu podstúpil v Istanbule

- jeho hodnota bola 1 milión eur

- ukončil angažmán v Basaksehire

- vrátil sa domov, býva v Trenčíne

- na rok sa upísal Spartaku Trnava

- jeho cena klesla na 400 000 eur

- nastúpi na zápas po 264. dňoch

Škrtel: Príďte na Spartak, nie kvôli mne!

Udalosťou 8. kola ligy bude debut Martina Škrtela vo farbách Trnavy. „Teším sa, lebo som bol dlho bez futbalu. Pol roka som trénoval sám. Celý život som strávil v kolektíve, ktorý mi chýbal. Som rád, že som súčasťou Spartaka. Našiel som tu skvelé mužstvo,“ uviedol pre Trnavské rádio. Priznal, že je plný očakávania, ale stres nepociťuje.