Prvú etapu Okolo Slovenska vyhral Álvaro Hodeg z tímu Deceuninck-Quick Step: Peter Sagan skončil v tesnom závese druhý!

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhé miesto vo štvrtkovej 1. etape 65. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska.

Jazdec stajne Deceuninck-QuickStep bol najrýchlejší v hromadnom dojazde a 158,4 km dlhú trať so štartom a cieľom v Košiciach zvládol za 3:34:38 h.(Qhubeka NextHash).Štvrtková trať ponúkla tri rýchlostné a štyri horské prémie - dvakrát Bukovec (3,5 km, 4,6%), Štós (7,6 km, 4,7%) a Klenov (5 km, 5,8%). Celkovo museli cyklisti prekonať okolo 2000 výškových metrov, no keďže posledný kopec bol ďaleko pred cieľom, očakával sa hromadný dojazd a súboj šprintérov. Medzi favoritov tak patril aj P. Sagan.Hneď od štartu sa snažili do úniku dostať viacerí pretekári, nachvíľu sa na čele osamostatnila štvorica, ale jej pokus nevydržal. Úvodnú vrchársku prémiu vyhral Gabriele Petrelli (Friuli ASD).(Dukla Banská Bystrica), Andrea Garosio (Bardiani CSF Faizane), Roger Adria Oliveras a Jaime Castrillo Zapater (Equipo Kern Pharma), Eirik Lunder (Gazprom-Rusvelo), Tomasz Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski), Dylan Sunderland (Qhubeka NextHash) a Petrelli. Ešte na úpätí kopca prišlo k pádu piatich pretekárov, veľkú smolu mal líder tímu DSM Jai Hindley, ktorý si zlomil kľúčnu kosť a musel odstúpiť.Osmička na čele si onedlho vytvorila náskok dve a pol minúty pred druhým stúpaním na Bukovec. Na prémii bol prvý Budzinski. Situáciu na čele pelotónu začali kontrolovať cyklisti Bora-Hansgrohe, ktorí pracovali pre svojho lídra Sagana, a BikeExchange s celkovým lídrom Grovesom.Na kopci bol prvý Zapater a ďalej pokračoval už len s dvojicou pretekárov. Pokus úniku však nemal šancu na úspech a skončil sa šesť kilometrov pred cieľom.To si na posledných stovkách metrov udržali jazdci QuickStepu a ich snahu doviedol vo víťazného konca Hodeg pred Saganom a van Rensburgom.