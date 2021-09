Albert Rusnák je ako utrhnutý z reťaze: Gólom a dvomi asistenciami zariadil výhru Realu Salt Lake!

Slovenský futbalista Albert Rusnák má za sebou jeden z najvydarenejších zápasov v kariére.

Dvadsaťsedemročný stredopoliar bol pri troch zo štyroch gólov svojho tímu Real Salt Lake pri víťazstve 4:3 na trávniku San Jose Earthquakes v zámorskej MLS.

V 49. min Rusnák strelou pravačkou z hranice šestnástky poslal svoj tím do vedenia 2:1 a neskôr za stavu 2:3 asistoval pri góloch Justinovi Meramovi a Rubiovi Rubinovi na konečných 4:3 pre RSL. Najmä jeho kolmica na Rubina v 81. min do šestnástky cez dvoch hráčov súpera mala svetové parametre. Bol to práve slovenský kapitán hostí Rusnák, ktorý v polčasovej prestávke za stavu 2:1 pre San Jose burcoval svoj tím za víťazstvom.

"Toto je zápas, ktorý musíme vyhrať. Čokoľvek si to vyžiada, pôjdeme za víťazstvom," povedal Rusnák v šatni po prvom polčase podľa trénera Pabla Mastroeniho.

"Vo dvoch zápasoch sme inkasovali päťkrát, ale strelili sme šesť gólov a to preto, že máme ofenzívnych hráčov typu Rusnáka, Kreilacha a Rubina, ktorí sa nevzdávajú za žiadneho stavu," skonštatoval Mastroeni na klubovom webe RSL.com.

Rusnák má v aktuálnej sezóne MLS na konte už sedem gólov a osem asistencií, čím sa v klubových štatistikách dostal na prvé miesto pred Chorváta Damira Kreilacha. Aj zásluhou šikovného Slováka patrí Realu Salt Lake šiesta priečka v Západnej konferencii MLS, ktorá priebežne znamená postup do osemfinále play-off. Rusnák po zápase v San Jose zdupľoval, že pre jeho mužstvo je typické útočenie.

"Nemá zmysel, aby sme čakali vzadu na to, čo urobí súper. Rovnako ako doma, aj u súpera chceme my diktovať tempo hry. Je to trochu náročnejšie v zápasoch vonku, ale dokázali sme to aj s minimálnym - dvojdňovým odpočinkom, keďže predtým sme hrali v nedeľu. Ukazuje sa, že je jedno, či hráte tri alebo aj viac zápasov do týždňa. Ak máte správnu mentalitu hráčov, všetko je možné," podotkol Rusnák, ktorý chýbal v kádri reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča na tohtoročných ME vo futbale. K celkovému nastaveniu mužstva zo Salt Lake City ešte dodal: "Za každého stavu bojujeme a to je dobré. Aj proti San Jose sme dvakrát doťahovali náskok súpera, a aj tak sme zvíťazili. Riadime sa heslom: Jeden za druhého a všetci pre mužstvo."