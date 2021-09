Drsná premiéra bývalého útočníka Slavie: Štyri červené a bitka!

Bývalý útočník Slavie Praha, Senegalčan Abdallah Sima, zažil pri premiére za druholigový Stoke City poriadne vybičovaný duel.

Anglický futbal je známy svojou tvrdosťou, jasným príkladom toho bol duel medzi Stoke City a Barnsley. Dokopy v ňom hlavný rozhodca rozdal až štyri červené karty a krotiť musel hromadnú šarvátku.

Všetko podstatné sa začalo diať až počas posledných 15 minút zápasu. Pelotón červených kariet odštartoval brutálny faul hráča Stoke Toma Smitha. Na začiatku nadstaveného času skončila lopta za čiarou, asistent trénera Stoke sa ju snažil rýchlo vrátiť do hry, no jeden z hosťujúcich futbalistov ho odstrčil. Konflikt bol na svete – hromadná šarvátka, do ktorej sa zapojili hráči na ihrisku, z lavičky i členovia realizačného tímu.

Rozhodca po šarvátke siahol do vrecka s červenými kartami trikrát. „Rozhodne nemám problém s tým, že sa moji kolegovia navzájom bránia,“ povedal po stretnutí hlavný tréner Stoke O´Neill, ktorý sa na držiteľov červených kariet z jeho tábora nehnevá.

„Všetko začalo červenou kartou pre Smitha. Členovia realizačného tímu Stoke po nás kričali a po vylúčení hráča došlo k hádke,“ vyjadril sa na margo incidentu tréner hostí Markus Schopp.