Skúsený rozhodca vytiahol červenú kartu: Potom nastala bizarná situácia!

Záložník Dynama Kyjev Denys Harmaš šiel zhruba 10 minút pred koncom duelu ostro do súboja. Anglický arbiter za ním okamžite smeroval so žltou kartou, na ktorú okamžite nasledovala červená, znamenajúca vylúčenie. Všetko však bolo napokon inak.

Skúsený rozhodca, známy z anglickej Premier League, sa prepočítal. Pre hráča Dynama šlo iba o prvú žltú kartu v stretnutí. Taylor vzal svoje rozhodnutie späť a ukrajinský futbalista mohol ďalej pokračovať v zápase. Ten napokon skončil bezgólovou remízou.

Dynamo Kyiv's Denys Garmash was shown a second yellow and a red card by referee Anthony Taylor. 👀



But, he hadn't even been booked first yellow card.😂



Luckily the mistake was pointed out!#DynamoBenfica #DynamoKyiv #UCL pic.twitter.com/XPOP0hevik