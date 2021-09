Smutný večer milánskych gigantov: AC neudržali vedenie, Škriniarovci inkasovali v poslednej minúte

Futbalisti Interu Miláno odštartovali nový ročník Ligy majstrov smolne. Po kvalitnom predstavení podľahli v stredajšom domácom šlágri D-skupiny Realu Madrid 0:1 gólom Rodryga v predposlednej minúte stretnutia.

"Modro-čierni" zosadili po deviatich rokoch v domácej Serie A z trónu Juventus Turín a v Lige majstrov majú za cieľ minimálne postúpiť zo skupiny, čo sa im však nepodarilo od sezóny 2011/2012. Proti Realu mali viacero sľubných príležitostí najmä v prvom polčase, no nepremenili žiadnu. Real hrozil najmä v závere z protiútokov, niekoľkokrát sa pri odvrátení finálnej prihrávky zaskvel slovenský obranca Milan Škriniar.

O rozhodujúci moment stretnutia sa postarali striedajúci hráči, prihral 18-ročný Francúz Eduardo Camavinga a sieť rozvlnil 20-ročný Brazílčan Rodrygo. "Zaslúžili sme si omnoho viac. Ak však nedáte góly, nemôžete vyhrať zápas. Hrali sme veľmi dobre proti skvelému tímu, mali sme šance. Je to škoda, takto sa zápas nemôže prehrať," smutne skonštatoval podľa agentúry AFP útočník Edin Džeko, ktorý posilnil pred sezónou mužstvo z AS Rím.

Navrátilec na lavičku Realu Carlo Ancelotti si po zápase na štadióne San Siro, na ktorom viedol v rokoch 2001 až 2009 konkurenčný klub AC, mohol vydýchnuť: "Toto bolo najťažšie stretnutie v skupine. Inter dokázal udržať v prvom dejstve mimoriadne tempo, my sme dokázali lepšie kontrolovať hru po prestávke. Som spokojný s tým, ako mužstvo dokázalo brániť v hĺbke poľa. Je to dobré znamenie. Dáva nám vedieť, že dokážeme prečkať ťažké momenty."

"Biely balet" napriek úspechu na pôde Interu D-skupinu nevedie. Na čelo sa prekvapujúco dostal moldavský debutant v súťaži Šeriff Tiraspoľ, ktorý zdolal Šachtar Doneck 2:0.

Druhý milánsky klub svojmu mestskému rivalovi nemusí byť nič dlžný, v B-skupine taktiež zaznamenal jednogólovú prehru. Na ihrisku FC Liverpool hráči AC viedli po polčase 2:1, no prehrali 2:3. O rozhodujúci zásah sa postaral v 69. minúte Jordan Henderson.

"Rossoneri" tentoraz nedokázali striasť myšlienky na pamätné meranie síl z finále Ligy majstrov 2005, keď Liverpool získal trofej, hoci v Istanbule prehrával 0:3. "Bol to úžasný zápas, veľmi zaujímavý a vzrušujúci. Zhruba na štvrťhodinu sme stratili kontrolu nad duelom, no zvládli sme to. AC Miláno losovali zo štvrtého koša, taká je kvalita tejto skupiny. Budeme potrebovať každý bod v snahe postúpiť," vyjadril po stretnutí spokojnosť tréner "The Reds" Jürgen Klopp.

V úvode duelu sa zdalo, že Liverpoolčania zápas ovládnu, Fikayo Tomori si v 9. minúte dal vlastný gól a Mohamed Salah mal po štvrťhodine hry možnosť zahrávať pokutový kop. Egypťan však ukončil sériu sedemnástich premenených jedenástok v drese Liverpoolu a v závere prvého polčasu zaskočili domácich gólmi Ante Rebič a Brahim Diaz.

Po prestávke však domáci na svojho súpera "vyleteli" a strhli duel na svoju stranu. "Liverpool je na veľmi vysokej úrovni, my tam ešte nie sme. Využijeme však tento zápas, aby sme sa uistili, že sa môžeme posunúť. Získali sme skúsenosti," zhodnotil návrat AC Miláno do Ligy majstrov po siedmich rokoch tréner Stefano Pioli.

V druhom stretnutí B-skupiny sa zrodila bezgólová remíza medzi FC Porto a Atleticom Madrid. Na čele tabuľky je Liverpool s tromi bodmi.