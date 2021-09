Bývalý reprezentačný stopér Martin Škrtel prestúpil do Spartaku Trnava ešte v polovici augusta, no do súťažného zápasu zatiaľ nenazrel. Zmeniť by sa to malo tento piatok!

Dlho očakávaný návrat skúseného obrancu do najvyššej slovenskej súťaže by mal prísť tento piatok, v domácom zápase proti Seredi. „Diváci sa môžu tešiť na to, že bude hrať aj Martin Škrtel. Uvidia ho naživo, Budeme radi, ak príde čo najviac fanúšikov,“ prezradil hlavný tréner Spartaka Michal Gašparík. Niekdajšia opora reprezentácie sa do domoviny vrátila po 17 rokoch. Aktuálne 36-ročný Škrtel predtým hrával napríklad za Liverpool, Zenit Petrohrad či naposledy za turecký Basaksehir.