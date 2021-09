Ide v šľapajách Djokoviča? Američan diskvalifikovaný v prvom kole turnaja

Američana pri príprave na vlastné podanie zasiahla hodená loptička od zberača do rozkroku. Nahnevaný Sandgren následne prudko odpálil loptičku, ktorá trafila čiarového rozhodcu. Rezultát bol jasný – diskvalifikácia.

Maybe fastest default I’ve ever seen from a match: Tennys Sandgren defaulted for hitting someone (line judge, it seemed) with the ball in just the second game of his match. https://t.co/9NhLLgnVup





Podobne kontroverzne skončil minulý rok zápas aj pre svetovú jednotku Novaka Djokoviča. Srb vtedy napálil loptičku do krku rozhodcu.

Na svojej sociálnej sieti Twitter však bral Sandgren celý incident na ľahkú váhu. Najskôr opísal a potvrdil situáciu, ktorá viedla k jeho vylúčeniu, potom sa sledujúcich opýtal, aký majú večer.

So tonight I got hit in the nuts by a ball kid toss with a little too much mustard, slapped the wayward ball into the fence, which collided with a refs tushy as he was walking to the other side, resulting in a default.

How’s your evening going? 😂 pic.twitter.com/Tqe7lOkCLy