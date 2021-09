Útočník Ajaxu prepisoval históriu: TOTO sa pred ním podarilo iba jednému futbalistovi

Rodák z Francúzska nastúpil na svoj prvý kariérny zápas v Lige majstrov, a hneď možno najvydarenejší! Haller pri premiére hneď štyrikrát rozvlnil sieť súpera a zariadil vysoké víťazstvo 5:1 na portugalským Sportingom.

V Lisabone sa jeho zásluhou prepisovala história najprestížnejšej futbalovej súťaže sveta! Reprezentant Pobrežia Slonoviny sa stal iba druhým hráčom v histórii tejto pohárovej súťaže, ktorý skóroval pri svojom debute štyrikrát. Pred ním to dokázal ešte v sezóne 1992/93 ikonický Holanďan Marco van Basten.

Sebastien Haller is the second player in the history of the Champions League who scores 4 goals on his CL debut, after Marco van Basten in 1992/93.



History has been written tonight. pic.twitter.com/3WGeZXhxKR