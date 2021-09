Prológ Okolo Slovenska vyhral Groves: Ako dopadla premiéra Petra Sagana?

Austrálsky cyklista Kaden Groves zvíťazil v úvodnom prológu 65. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska a dostal sa na čelo celkového poradia. Domáci favorit Peter Sagan z Bora-Hansgrohe obsadil 10. miesto a získal dres pre najlepšieho Slováka.

Jazdec stajne BikeExchange Groves zvládol 1,6 km dlhú časovku v historickom centre Košíc za 1:50,46 minúty. Druhý skončil s odstupom 32 stotín vlaňajší celkový víťaz Jannik Steimle z Nemecka (Deceuninck-QuickStep), tretí bol s mankom 0,91 s Poliak Marceli Boguslawski (Mazowsze Serce Poslki).



Najväčšie cyklistické podujatie na Slovensku odštartovalo v stredu kultúrnym programom už od poludnia. Od 14.00 prebehla prezentácia tímov a po nej nasledoval podvečerný prológ v okolí Dómu svätej Alžbety. Ako prvý sa na trať vydal Čech Karel Tyrpekl (Topforex-ATT Investments), zo Slovákov sa postavil prvý na štart Dávida Kaška v reprezentačnom drese a prvý zástupca World Tour tímov bol Singapurčan Choon Huat Gon (BikeExchange). Prvýkrát v kariére sa na štarte domácich pretekov predstavil trojnásobný majster sveta Peter Sagan a premiéru na Slovensku absolvoval aj štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome.



Poradie na čele sa neustále menilo a medzi pretekármi boli len minimálne ani nie sekundové rozdiely. Na dlhšie sa na prvej priečke usadil až Dán Frederik Rodenberg Madsen (Uno-X) s časom 1:52:78 min. Len 75 stotín za ním prišiel do cieľa Shane Archbold z Nového Zélandu (Deceuninck-QuickStep) a po 70 pretekároch bol tretí ďalší Dán z Uno-X Julius Johansen. Madsena prekonal až Poliak Maciej Bodnar z Bory, ktorý mal o 64 stotín lepší čas. Jeho vedenie však nevydržalo dlho a zakrátko ho prekonal krajan Marceli Boguslawski (Mazowsze Serce Poslki) s časom 1:50,46 min. Zo Slovákov bol priebežne najlepší na 13. mieste Erik Baška (Bora) s mankom 3,13 s na lídra. Boguslawského predbehol až Groves s časom 1:50,46 min. P. Sagan vyrazil na trať ako predposledný a obsadil desiate miesto s mankom 2,64 s. Vlaňajší celkový víťaz i víťaz úvodnej časovky Steimle štartoval posledný a útočil na líderskú pozíciu, no nakoniec sa zaradil na druhé miesto so stratou 32 stotín na Grovesa.



Vo štvrtok nasleduje 2. etapa dlhá 158,4 km so štartom a cieľom v Košiciach, ktorá ponúkne tri rýchlostné a štyri horské prémie.