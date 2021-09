Človeka z toho mrazí: Centimeter nižšie a už ma nemuselo bolieť nič, spomína Konrád na hororový incident

Slovenský reprezentačný brankár Branislav Konrád prehovoril o hororovom zranení, keď ho korčuľa protihráča zasiahla priamo do krku. Centimter nižšie a bola by z toho tragédia!

Slovenský brankár Branislav Konrád vychytal koncom augusta olympijskú miestenku v Pekingu. Doslova o pár dní na to mu išlo o život! V prípravnom zápase ho nešťastne trafil protihráč Petr Koukal do krku. Zápas prerušili, nasledoval urgentný zákrok a rýchly prevoz do nemocnice, kde sa Konrád podrobil operácii.

„Momentálne sa mám celkom fajn. Samozrejme mám nejaké bolesti a to prevažne v noci, pretože musím nosiť nákrčník. Veľmi sa teda nevyspím. Sú dobré aj horšie dni, ale dúfam, že sa ten môj zdravotný stav bude čo najrýchlejšie zlepšovať," vyhlásil Konrád v rozhovore pre oficiálny klubový web hc-olomouc.cz.

Zranenie vyzeralo naozaj hrozivo a následky nepríjemného zásahu korčuľou do oblasti krku opísal Konrád takto:

„Bol som kopnutý korčuľou, takže mám prerezané nejaké svaly v krku. Ten najdôležitejší, teda zdvíhač hlavy, mi v nemocnici zošili. Ďalej mám naštiepení stavec a zasiahnuté nervy, takže sčasti necítim rameno. Na pohyb to našťastie nemá vplyv."

Branislav Konrád si uvedomuje, že mal doslova šťastie v nešťastí. Stačil kúsok a mohlo by to dopadnúť úplne inak.

„Je to tak. Keď som hovoril doktorom, že ma bolí rameno, tak mi odvetili, že môžem byť rád, že je to len toto. Keby som dostal zásah o centimeter nižšie, nemuselo ma bolieť vôbec nič. Z čoho človeka mrazí. Nakoniec to teda dopadlo vcelku dobre."

Slovenský brankár opísal mrazivé momenty, ktoré sa odohrávali po jeho zranení. Spočiatku si myslel, že mu praskol nejaký sval.

„Skôr som si myslel, že mi praskol nejaký sval, no potom na mňa niekto z ľadu kričal, že je tam krv. Tak som sa to snažil zatlačiť a naraz som cítil, že som mal prsty vnútri v rane," opisoval hrozivé chvíle Konrád.

„Naraz som teda spanikáril, pretože prvé, čo vás napadne, je prerezaná tepna. Spomenul som si na Richarda Zedníka, ktorý práve takto dostal korčuľou do krku, pričom tiež hneď išiel na striedačku, čím si zachránil život," pripomenul incident krajana z NHL.

„Lekári mi hneď na krk dali uterák. No na hráčskej lavici nebolo miesto, tak som sa položil na zem, aby som vytvoril väčší priestor," dodal Konrád.

Aj vďaka tomu, že zachoval duchaprítomnosť, napokon všetko dobre dopadlo.