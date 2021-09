Na turnaji skončil po 15 minútach: Dostal loptu do rozkroku, napálil ju do rozhodcu

Tennys Sandgren už chápe pocity Novaka Djokoviča, keď ho vlani diskvalifikovali na US Open v New Yorku po tom, čo počas zápasu na kurte nechtiac trafil čiarovú rozhodkyňu. Teraz sa čosi podobné prihodilo aj americkému tenistovi, ktorý bol na challengerovom turnaji v meste Cary v štáte Severná Carolina nasadená jednotka.

Zo zápasu úvodného kola medzi Sandgrenom a jeho krajanom Christopherom Eubanksom uplynulo len čosi vyše 15 minút a jeden celý gem, ked Sandgrena pred podaním nechtiac zasiahol do slabín podávač loptičiek. Ten sa mu ihneď ospravedlnil, ale 30-ročný Američan v hneve zareagoval odpálením loptičky za seba. Tá sa odrazila od plota do chrbta čiarového rozhodcu a problém bol na svete. Nasledovala diskvalifikácia 103. hráča rebríčka ATP, ktorý už bol aj štyridsiaty prvý a dvakrát si zahral vo štvrťfinále na Australian Open. Eubanks sa dostal do osemfinále bez toho, aby vyhral čo len jeden gem.

"Najprv som dostal loptičkou do rozkroku od zberača a potom som tú vrtošivú loptu odpálil do plota. Práve však tadiaľ prechádzal čiarový rozhodca, ktorý to schytal do zadnej časti tela. A bola z toho kontumačná prehra. Aby bolo všetkým jasné: je to len a len moja chyba," napísal Sandgren na Twitteri.

Vlani na US Open v New Yorku zažil podobný šok Novak Djokovič. Svetovú jednotku a trojnásobného miestneho víťaza rovnako postihla diskvalifikácia za nešportové správanie. Odpálil loptičku smerom k čiarovej rozhodkyni tak nešťastne, že ju trafil do krku a tá sa začala dusiť. Stalo sa to na konci prvého setu osemfinálového súboja so Španielom Pablom Carrenom Bustom krátko po tom, čo Srb prišiel o svoje podanie. Zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča neskôr v oficiálnom vyhlásení pre médiá uviedol: "Beriem to ako dôležitú životnú lekciu, aby som mohol ďalej napredovať ľudsky aj ako tenista. Ospravedlňujem sa organizátorom US Open, že som im spôsobil nepríjemnosti, tiež môjmu tímu aj rodine, lebo som im vďačný za veľkú podporu, ktorú mi preukazujú. Rovnako chcem adresovať ospravedlnenie fanúšikom, ktorí vždy stoja pri mne. Ďakujem a je mi to ľúto."