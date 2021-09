Hviezda Manchester United na rozcvičke netrafila bránku, lopta trafila neďaleko stojaceho pracovníka. Portugalčan čo i len chvíľku neváhal a zostrleného stewarda šiel okamžite skontrolovať, aby sa ubezpečil, že je všetko v poriadku.

Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match.



He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️pic.twitter.com/YOBkqs3fEV