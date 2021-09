UEFA zakázala Ajaxu logo na dresoch: Fanúšikovia aj rodina autora sú sklamaní

Holandskému gigantovi vystavila stopku UEFA. A to aj napriek tomu, že rodina Boba Marleyho, autora loga, s použitím súhlasila. Hlavným dôvodom zatrhnutia má byť fakt, že logo nijak nesúvisí s klubom alebo klubovým sponzorom.

Video predstavenia tretej sady dresov obsahujúce spomínané logo obletelo celý svet a stretlo sa s obrovskou priazňov fanúšikov. Niekoľkonásobný víťaz domácej súťaže sa inšpiroval populárnou pesničkou Three Little Birds, v sobotnom zápase proti PEC Zwolle však na dresoch logo chýbalo.

„Európska futbalová asociácia to hodnotí ako odlišnosť od klubového loga alebo klubových sponzorov. Ostatné vyobrazenia nie sú povolené," vysvetľil web Ajax Life fanúšikom absenciu loga na tretej sade dresov.

Pieseň známeho reggae speváka je viac ako desať rokov neoficiálnou hymnou klubu. Rozhodnutie zo strany UEFA bolo obrovským sklamaním aj pre rodinu speváka. „Príbehy ako tieto ma hrejú pri srdci a ukazujú, ako pôsobivá môže pesnička Three Little Birds byť. Futbal bol pre môjho otca všetko. A aby som použila jeho slová: Futbal je sloboda," povedala Marleyho dcéra Cedella.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.



Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19