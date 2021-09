Toto meno si zapamätajte: V Rumunsku žiari 15-ročný mladík!

Enes Sali má iba 15 rokov a už strieľa góly medzi mužmi! Podarilo sa mu to v drese rumunského tímu Farul Constanta. A aby toho nebolo málo, nešlo o obyčajný zásah. Zdravo drzý mladík loptu prebral na polovici ihriska a po bravúrnom sóle ju dopravil až do priestoru troch žrdí!

Sali sa narodil rumunským rodičom v Kanade. Práve za veľkou mlákou začínal so svojou futbalovou kariérou. Až do jedenástich rokov pôsobil v organizácii Woodbridge Strikers. Zlomový moment nastal na jednom z mládežníckych reprezentačných turnajov - Enesa si všimli skauti slávnej Barcelony a stiahli ho do tamojšej akadémie La Masia. Pôsobil v nej až do svojho prestupu do Rumunska.

Mladý talent si vyhliadol legendárny Gheorghi Hagi. Ten presvedčil rodičov futbalistu, aby ho priviedli do svojej akadémie, kde hral od roku 2019. Premiéry medzi seniormi sa dočkal už o dva roky neskôr (15).

Remember the name.

15-year-old Enes Sali became the youngest player to ever score in the Romanian top flight.

Amazing story: born in Canada, spent time at Barca's La Masia, he's now coached by Hagi.

Look at his sprint after the beautiful goal to hug Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj