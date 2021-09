Kľúč k vysnívanému úspechu? Tréner Pochettino má toho s Messim spoločné viac, než dosť!

Argentínsky futbalista Lionel Messi prišiel do tímu Paríž Saint-Germain nadviazať na úspechy, ktoré boli s jeho menom permanentne spojené počas 20-ročného pôsobenia v FC Barcelona.

Messi dosiaľ nastrieľal 120 gólov v Lige majstrov a Parížania sa nádejajú, že 34-ročný šikovný strelec bude vo svojej kanonáde pokračovať aj v drese ich veľkoklubu. O prínose Messiho pre rozbiehajúcu sa sezónu Ligy majstrov nepochybuje ani tréner PSG Mauricio Pochettino.

"S Leom sa ešte nepoznáme detailne na to, aby som mohol o ňom dlho rozprávať. Je to však svetová extratrieda, o čom nikto nepochybuje. Veľmi rýchlo sa adaptoval v našom klube a venoval veľa času tréningu, aby sa dostal do potrebnej formy. Faktom je, že si musíme rozumieť a chceme si rozumieť. Obaja sme Argentínčania, obaja sme fanúšikmi klubu Newell's Old Boys a obaja pochádzame z Rosaria. Ja len dodám, že obaja teraz túžime po spoločnom úspechu pre parížsky klub," povedal Pochettino na adresu Messiho na webe Európskej futbalovej únie (UEFA).

Tým avizovaným spoločným úspechom je okrem triumfu v Ligue 1 aj víťazstvo v Lige majstrov. To zatiaľ PSG roky uniká, ale finálová a semifinálová účasť z ostatných dvoch ročníkov dávajú tušiť, že ambície sú opäť najvyššie. A s novými hráčmi ako Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi či Gianluigi Donnarumma to iné ani nemôže byť. PSG štartuje svoju púť skupinovou fázou LM 2021/2022 stredajším súbojom na trávniku belgického FC Bruggy.

"Liga majstrov je mimoriadne atraktívna, ale zároveň nepredvídateľná súťaž. Nikdy to nie je tak, že automaticky vyhrá ten, kto má najlepších hráčov. Na celkový triumf treba aj dávku šťastia. My sme urobili veľké investície na to, aby sme sa o to pokúsili. To isté si však myslia aj u našich súperov v Anglicku, Španielsku, Taliansku, či Nemecku. Uvedomujeme si tlak, ktorý je s tým spojený, ale chceme byť súčasťou futbalovej histórie. Za ten konečný zážitok to za to stojí," skonštatoval Pochettino.