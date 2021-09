Vémolov veľký rival prišiel s dôkazom: Karlos dopuje, nevidel by to len slepý!

Jeden z rivalov Karlosa Vémolu Viktor Pešta vyrukoval s tvrdým obvinením! Podľa jeho názoru by len slepý nevidel, že "Terminátor" nie je čistý. A toto je podľa neho jasný dôkaz.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Viktor Pešta vo svojom živom vysielaní na instagrame vyhlásil, že Karlos Vémola užíva nepovolené látky a prezradil jednu vec, podľa ktorej tak usudzuje.

„Myslím si, že len slepý by nevidel, že Karlos čistý nie je. Už len to, ako sa vždy zraní a za mesiac už je zahojený. To si myslím, že je úplne jasné. Keď mal zápas s Pínom, tak mal asi dva mesiace predtým snáď zlomený stavec alebo niečo takého. A naraz bol zahojený? To skrátka prírodnou cestou veľmi nejde, všakže?“

V hlavnom zápase bratislavského oktagonu bolo poriadne horúco: Šampiónom sa stal po druhýkrát Ivan Buchinger!

Pešta dlhé roky vyzýva Vémolu na vzájomné porovnanie síl, no "Terminátor" sa zápasu zatiaľ vyhýba s tým, že nie je pre neho zaujímavým súperom. To sa však môže čoskoro zmeniť. Pešta bude bojovať o titul poloťažkej divízie s Nemcom Puetzom. Vémola sa netají tým, že chce byť šampiónom v strednej aj poloťažkej divízii a ak bude mať Pešta opasok, začne byť pre neho zaujímavý.

Po posledných vyjadreniach na jeho adresu bude pravdepodobne pre neho Pešta ešte zaujímavejší.