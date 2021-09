Hamšík najlepším hráčom šlágra tureckej ligy: Režíroval oba góly

Futbalistom tureckého Trabzonsporu sa v nedeľnom domácom stretnutí 4. kola Süper Lig podaril pekný kúsok. Hoci s favorizovaným Galatasarayom Istanbul prehrávali už 0:2, aj vďaka kvalitnému výkonu slovenského špílmachra Mareka Hamšíka doviedli duel do remízy 2:2.

Trabzonspor stratil prvé body v ligovej sezóne, no v tabuľke je na druhom mieste o dva body pred Galatasarayom. Kapitán slovenskej reprezentácie odohral celý zápas a mal prsty v oboch góloch svojho tímu. "Diváci videli vo výbornej atmosfére vynikajúci duel. Prehrávali sme o dva góly, no dokázali sme vyrovnať. Škoda, že sme nepridali aj tretí gól. Síce sme stratili prvé body, no v tabuľke sme zostali hore, držíme krok s najlepšími," povedal Hamšík pre svoj oficiálny web.



Tridsaťštyriročný slovenský stredopoliar pred prvým gólom domácich našiel Bakasetasa, ktorý prihral úspešnému strelcovi Corneliusovi. Pred druhým gólom Slovák potiahol loptu na ľavej strane, urobil zasekávačku a prihral Nwallemu, ktorý nezaváhal. "Som rád, že som asistoval pri našich góloch, no mrzí ma, že sme nevyhrali a nepotešili našich fanúšikov ziskom troch bodov," dodal Hamšík, ktorý bol podľa sofascore.com s hodnotením 8,7 najlepším hráčom na ihrisku. Mal šesť kľúčových prihrávok, jeho lopty boli na 91 % presné.