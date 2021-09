Hokejisti Nitry zápas nedohrali: Úmyselná poľovačka na najmladších!

Hokejisti HK Nitra odstúpili z prípravného stretnutia proti Viedni. Dôvodom bola "poľovačka" hosťujúcich hráčov na najmladších hokejistov z domáceho celku. Desať rokov s nimi nechceme hrať, znie spod Zobora!

Prípravné stretnutie medzi HK Nitra a Viedeň Capitals nedohrali. Za stavu 5:1 pre domácich hokejistov sa vedenie klubu rozhodlo hráčov zo stretnutia stiahnuť. Dôvodom bola neprimerane hrubá hra hostí.

„Nebudeme sa zúčastňovať úmyselnej poľovačky na našich najmladších hráčov. Kým sa hral hokej, nebolo čo riešiť. S klubom Viedeň Capitals si najbližších desať rokov určite nezahráme," vysvetľoval nitriansky klub na svojom oficiálnom facebookovom konte.

„Mrzí nás, že sa zápas nedohral, za čo sa divákom ospravedlňujeme, ale zdravie našich hráčov je pre nás prvoradé. Zákroky, akými sa začali prezentovať hráči súpera boli ďaleko za hranicou zdravého rozumu. S hokejom to nemalo nič spoločné. Nemalo zmysel nechať našich hráčov, ktorí chceli hrať hokej, pokračovať v takomto zápase. V doterajšom priebehu prípravy sme sa viackrát stretli s tímami z IHL a boli to všetko slušné zápasy so solídnou športovou úrovňou. Veríme, že sa jednalo iba o skratové konanie viacerých jednotlivcov. V najbližších rokoch ale zápasy proti dnešnému súperovi nebudeme iniciovať," doplnil klub HK Nitra na sociálnej sieti.