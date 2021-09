Z chlapa je žena a v klietke škrtí súperky! Verím, že môj príklad budú nasledovať aj iní

Narodil sa ako muž, už v mladom veku žiadal od mamy zvolenie, že sa dá preoperovať. No pochádza z hlboko veriacej rodiny, a tí to tvrdo odmietali.

Keď však dospel a čo-to si zarobil, tak ten krok urobil. Dnes je z neho Alana McLauginová (38), bojovníčka MMA, ktorá má za sebou úspešný debut v klietke. Alana sa narodila ako muž, no ako prvá sa otvorene prihlásila ktransrodovosti v MMA v USA., ktoré sa zameriavali predovšetkým na jej hormonálnu produkciu.Keď bolo všetko o.k. A bývalého muža uznali lekárske kapacity za ženu, zasiahol covid. Jej prvá súperka bola pozitívna a súboj naplávanoný na 6. augusta odložili. A tak Alana, prezývana ako Lady Feral, musela čakať až do tohto piatku. Dočkala a a súperku doslova zničila, Celine Provostovú v druhom kole škrtením. Mimochodom, má za sebou tvrdý výcvik v amerických špeciálnych jednotkách, ktorý absolvovala ešte ako muž.povedala po svojom víťazstve.