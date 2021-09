V hlavnom zápase bratislavského oktagonu bolo poriadne horúco: Šampiónom sa stal po druhýkrát Ivan Buchinger!

Slovenský bojovník Ivan Buchinger sa stal šampiónom perovej hmotnosti (do 66 kg) v organizácii Oktagon MMA.

V hlavnom zápase turnaja Oktagon 27 na bratislavskom štadióne Ondreja Nepelu zdolal krajana Vojtecha Barboríka po piatich kolách na body. Pre 35-ročného Buchingera je to už druhý titulový opasok v organizácii po tom, čo v januári získal prvenstvo v ľahkej hmotnosti (do 70 kg).



Buchingerov súper Barborík nesplnil hmotnostný limit, keď mal o 0,4 kg viac a prišiel o šancu získať titul. Zároveň prišiel aj o 20 percent z výplaty, ktoré pripadli jeho súperovi. V päťkolovom titulovom zápase mal prevahu skúsenejší Buchinger, no Barborík nedovolil, aby ho "ukončil."



Aktéri predviedli zápas, ktorý nadchol divákov aj organizátorov vrátane promotéra Ondřeja Novotného: "Momentálne máme asi všetci pocit, že na československej pôde nič lepšie nebolo."



Buchinger je prvý bojovník v histórii organizácie Oktagon MMA s titulovými opaskami v dvoch kategóriách. Po triumfe nad Barboríkom zároveň získal aj bonus za výkon večera. "Brutálny zápas, klobúk dolu pred Vojtom. Nemyslel som si, že až toľko vydrží. Myslel som si, že ho chytím vo štvrtom, maximálne v piatom kole. Keď ma tlačil na klietku, tak som cítil jeho silu, ale veľmi ma netriafal. Som rád, že mám druhý opasok, no ešte sa mi niekam zmestí aj tretí," narážal na možnosť vyzvať držiteľa titulu do 77 kg Čecha Davida Kozmu.



Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon MMA s poradovým číslom 28 je na programe už o dva týždne v sobotu 25. septembra v Prahe.

Oktagon 27, výsledky:

do 66 kg:

Ivan Buchinger (SR) - Vojtech Barborík (SR) /Buchinger na body/

do 77 kg:

Maté Kertész (Maď.) - Róbert Pukač (SR) - /Kertész na body/

do 79 kg:

Mickael Lebout (Fr.) - Gábor Boráros (SR) /Lebout na body/

do 77 kg:

Bojan Veličkovič (Srb.) - Carlo Prater (Braz.) /Veličkovič na TKO v 1. kole/

do 84 kg:

Vlastislav Čepo (SR) - Miloš Kostič (Srb.) /Čepo na TKO v 1. kole/

do 70 kg:

Matouš Kohout (ČR) - František Fodor (SR) /zápas bol zrušený, Fodor nemohol nastúpiť zo zdravotných dôvodov/

do 61 kg:

Jonas Magard (Dán.) - Elnur Veljev (Ukr.) /Magard na submisiu v 2. kole/

do 66 kg:

Roman Paulus (SR) - Szymon Rakowicz (Poľ.) /Paulus na body/

do 88 kg:

Matej Šurin (SR) - Michal Plesník (SR) /Šurin na body/

do 120 kg:

Štefan Vojčák (SR) - Jevgenij Golub (Ukr.) /Vojčák na TKO v 1. kole/