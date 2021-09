Na VC Talianska pole position pre Verstappena: Sedemnásobný majster sveta Hamilton odštartuje až z druhého radu

Sobotný kvalifikačný šprint na Veľkú cenu Talianska F1 v Monze vyhral Fín Valtteri Bottas na Mercedese.

Druhý skončil Holanďan Max Verstappen na Red Bulle a ziskom dvoch bodov do celkového hodnotenia seriálu zvýšil náskok pred obhajcom titulu Britom Lewisom Hamiltonom na Mercedese. Z pole position v nedeľu odštartuje práve Verstappen, keďže Bottas po výmene pohonnej jednotky musí ísť do pretekov z posledného miesta.



Hamilton mal zlý štart do šprintu a skončil piaty. Dostali sa pred neho aj piloti McLarenu Daniel Ricciardo z Austrálie a Brit Lando Norris. Bottas z prvého miesta nemal problémy a šprint zvládol s prehľadom. Udržal si vyše dvojsekundový náskok pred Holanďanom. Ten vyhral premiérový šprint v Silverstone a Bottasova výmena motoru mu zaistila siedmu pole position z uplynulých ôsmich podujatí. Sedemnásobný majster sveta Hamilton odštartuje z druhého radu zo štvrtej pozície.