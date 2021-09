Cristiano Ronaldo zažil návrat do Manchestru, o akom sa mu doposiaľ len snívalo.

Cristiano Ronaldo zažil rozprávkový návrat na Old Trafford: Dvomi gólmi rozhodol o víťazstve "Diablov"

V úvodnom zápase zničil Newcastle dvomi gólmi a Diablom zabezpečil tri body, vďaka ktorým sú na prvom mieste v tabuľke pred mestským rivalom Manchestrom City.



Ronaldo sa krátko po zápase prostredníctvom sociálnej siete zdôveril fanúšikom so svojimi pocitmi. "Môj návrat na Old Trafford mi iba pripomenul, prečo je tento štadión známy aj ako "divadlo snov". Pre mňa to bolo vždy magické miesto, kde môže človek dosiahnúť čokoľvek, na čo pomyslí," rozpísal sa hviezdny Portugalčan.



"Spolu s mojimi spoluhráčmi môžeme vďaka úžasnej podpore z tribún čeliť výzvam s istotou a optimizmom, aby sme na konci mohli všetci spoločne oslavovať. Som veľmi hrdý na to, že môžem byť znovu súčasťou Manchestru United a zas a raz hrať v Premier league. No predovšetkým sa teším z toho, že môžem pomôcť tímu. Diabli do toho!" Dodal dvojgólový strelec.