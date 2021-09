Malý krok pre ľudstvo, no obrovský skok pre Arsenal: Kanonieri si pripísali prvý gól s príchuťou troch bodov!

Prvý gól dal a prvé body získal Arsenal Londýn, ktorý doma zdolal Norwich City 1:0.

Nová sezóna sa už horšie ani nemohla začať pre zverencov Mikela Artetu. Tí si v úvodných troch kolách odniesli výprask, ktorý v súčte predstavoval deväť inkasovaných gólov, no ani jeden strelený.



Všetko mal zmeniť dnešný zápas s Norwichom. Do 66. minúty všetko nasvedčovalo tomu, že "Kanonierom" sa ani tentoraz nepodarí prekonať súperovu defenzívu, no platiť to malo aj opačne a zápas sa schyľoval k remíze.



Takémuto priebehu však povedal "nie" Pierre-Emerick Aubameyang, ktorý rozhodol zápas v prospech Arsenalu. Ten má tak po štyroch odohraných zápasoch tri body a je na šestnástom mieste.