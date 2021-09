Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo oslávil svoj návrat do Manchestru United dvoma gólmi.

Pri víťazstve 4:1 nad Newcastlom United v 4. kole Premier League otvoril skóre v nadstavenom čase prvého polčasu a v 62. minúte

Newcastle vyrukoval na Old Trafford s hlbokou defenzívou, ktorú sa domácim dlho nedarilo prekonať. V úplnom závere prvého polčasu však brankár "strák" Frederick Woodman neudržal strelu spoza šestnástky a Ronaldo ju nemal problémy doraziť do siete. Po prestávke hostia vyrovnali, keď na konci rýchleho protiútoku bol krajný obranca Javier Manquillo.



Lenže v 62. minúte sa rýchly prechod do útoku podaril aj domácim, Luke Shaw vysunul portugalského kanoniera a ten ukázal svoje strelecké schopnosti. V záverečnej desaťminútovke pridali ešte ďalšie dva zásahy exportnou strelou Bruno Fernandes a v nadstavenom čase striedajúci Jesse Lingard. Slovenský brankár Martin Dúbravka z Newcastle chýbal na súpiske hostí pre zranenie.