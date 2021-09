Ronaldo trhá rekordy aj po prestupe do United: Nekonečné pretekanie s Messim v prospech Portugalčana!

Na Old Trafforde odohral iba 90 minút, no už aj tak si v Manchestri United mädlia ruky. Len z predaja dresov Cristiana Ronalda (36) zarobil klub po ohlásení jeho návratu 187 mil. libier, t. j. viac ako 200 mil. eur!

Aj v tomto porovnaní zdolal Portugalčan svojho veľkého rivala Lionela Messiho (34), ktorého dresy Paris SG zarobili „len“ 104 mil. libier (121 mil. eur)...



A to je len jedna časť marketingového potenciálu, ktorý obe hviezdy ukrývajú. Obaja prestupmi prekvapili. Veď Messi opustil Barcelonu po dvadsiatich rokoch, no Ronaldov prestup z Juventusu do Manchestru United bol ešte prekvapujúcejší. Hoci sa o jeho odchode špekulovalo už dlhšie, sám hráč do poslednej chvíle nechcel prezradiť podrobnosti o svojej budúcnosti. Navyše, s jeho menom médiá spájali najmä Manchester City či Paríž St. Germain, no v hre bol údajne aj návrat do Realu Madrid.



Ronaldo si napokon vybral klub, ktorý ho katapultoval medzi svetovú elitu. A hoci väčšina fanúšikov už jeho červený dres s číslom sedem zrejme vlastnila, neodradilo ich to od kúpy novej verzie.Muž s prezývkou CR7 má od utorka v nohách už niekoľko tréningových jednotiek s novými spoluhráčmi a v sobotu sa fanúšikovia dočkali: tréner Ole Gunar Solskjear ho nasadil od začiatku duelu s Newcastlom, ktorý rozhodol samotný Ronaldo dvomi gólmi.