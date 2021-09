Miro Konôpka po návrate z Le Mans nezaháľa: Detičky v núdzi si zajazdili s profesionálmi!

Pomáha, kde sa dá! Po návrate z Le Mans sa pretekár Miro Konôpka (59) rozhodol v spolupráci s OZ Malé zázraky vyčariť úsmev na tvári detičkám so špeciálnymi potrebami.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Spolu so synom Maťom zobral celú partiu nadšených detvákov do bratislavskej Kart One arény, kde sa povozili na motokárach.. Sama mám 5 detičiek v čiastočnej starostlivosti.Aj takýmto spôsobom sa snažím im skvalitňovať život - výmýšľam rôzne výlety či akcie tohto typu.uviedla zakladateľka OZ Karolína Miele.