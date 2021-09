Aj toto prezradí dokument o Michaelovi Schumacherovi: S koho smrťou sa nikdy nezmieril?

Už len štyri dni a svet sa dozvie o Michaelovi Schumacherovi niečo nové.

Aspoň to sľubujú autori veľmi očakávaného dokumentu, ktorý sa zrodil s odobrením jeho manželky Corinny (52),Chystaný dokument o živote niekdajšieho šampióna odhalí mnoho zaujímavostí. Napríklad aj tú, so smrťou koho sa Schumi nikdy nezmieril.Tou je tragický skon brazílskeho pilota Ayrtona Sennu v máji 1994 na VC San Marína. Brazílčan, ktorý mal vtedy 34 rokov, havaroval v rýchlosti 310 km/h, keď sa snažil udržať prvú priečku pred Schumacherom. Narazil do betónového múra v zákrute, ktorá dodnes v tých miestach je a na následky zranenia neskôr v nemocnici zomrel.a smrť priateľa a rivala v jednej osobe zanechala hlbokú stopu v psychike nemeckého jazdca.V dokumente hovorí: „Bolo to strašne zvláštne. V noci som sa budil, dohromady som naspal asi tri hodiny.“ Legendárny pilot si zároveň nebol istý, či sa ešte bude schopný postaviť na štart. Obrázky toho, čo sa Sennovi stalo, má v pamäti stále dosť živé. Neustále si kládol otázku, či všetci konali správne.opisuje v dokumente Corinna. Na pretekárskych okruhoch po celom svete bol Schumi k smrti neraz veľmi blízko, no osudným sa mu nestali. Tým bol pre neho lyžiarsky svah v Savojských Alpách. Po tragickom páde bol šesť mesiacov v umelom spánku a z následkov sa dodnes zotavuje.