Vicemajster proti majstrovi: Ani covid nezabráni rekordnej návštevnosti!

Taká jednoduchá rovnica pred nedeľným šlágrom najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

Do Dunajskej Stredy prichádza bratislavský Slovan, a tak sa právom očakáva aj v súčasnej covidovej dobe rekordná návšteva. Súčasné opatrenia povoľujú naplniť MOL arénu na 75 %, čo znamená 9 500 divákov.



V Dunajskej Strede sú presvedčení, že toto číslo bude naplnené. Tušia, že plný bude aj sektor hostí. Už v piatok bolo predaných viac ako 6 000 vstupeniek!

Priaznivci očakávajú skvelý futbal. A to nielen preto, že domáci DAC sa počas reprezentačnej prestávky posilnil piatimi kvalitnými hráčmi na čele s najlepším kanonierom predošlého ročníka maďarskej ligy Jánosom Hahnom a Kamerunčanom Didierom Lamkelom Zé, ktorého hodnotu portál tanfermakrt vyčíslil na 4,5 mil. eur, čo znamená, že to bude najdrahší futbalista v najvyššej slovenskej súťaži.



Belasí angažovali tri posily, no v ich prospech hovorí fakt, že sú stopercentní v aktuálnom ročníku. Treba však pripomenúť, že posledný vzájomný duel vyhral DAC na Tehelnom poli 1:0 a po tomto výsledku sa na lavičku belasých vrátil Vladimír Weiss starší.