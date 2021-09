Mladí a úspešní: Futbalistov Dávida Strelca a Tomáša Suslova si všimol známy magazín!

Sú takí mladí a už úspešní. Reč je o dvoch slovenských futbalových reprezentantoch Dávidovi Strelcovi a Tomášovi Suslovovi, ktorých kariérny postup si všimol už aj renomovaný magazín Forbes.

Jeho slovenská verzia každoročne zverejňuje rebríček úspešných Slovákov do tridsať rokov s názvom Forbes 30 pod 30, ktorí majú celú kariéru pred sebou. Tento rok medzi smotánku mladých ľudí zaradil futbalových legionárov.



Útočník David Strelec je odchovancom bratislavského Slovana, pred pár dňami však prestúpil do tímu účastníka talianskej Serie A Spezia Calcio. O rok mladší Tomáš Suslov je ofenzívny stredopoliar, prípadne krídelník a do sveta vyrazil už v roku 2018, keď z akadémie Tatrana Prešov zamieril do holandského Groningenu, kde sa postupnými krokmi prepracoval do prvoligového tímu, v ktorom v minulom roku debutoval v najvyššej súťaži.

Obaja talentovaní mladíci už nastúpili aj za reprezentáciu, pričom Suslov si zahral aj na tohtoročnom EURO. Strelca z účasti na európskom šampionáte vyradilo zranenie zadného stehenného svalu. Ich talent si tak okrem futbalových odborníkov všimol aj uznávaný magazín známy mnohými rebríčkami. „Som šťastný a je to pre mňa veľká česť byť zaradený do tohto rebríčka. A verím, že mám pred sebou úspešnú futbalovú budúcnosť,“ vyjadril sa pre Nový Čas zo svojho nového talianskeho pôsobiska David Strelec.



Pre zostavovateľov rebríčka mladých Slovákov, ktorí menia svet okolo seba, sa zase vyjadril Tomáš Suslov, pre ktorého je tento rok z jednej strany úspešný, z tej druhej zase náročný kvôli pandémii. „Prejavilo sa to tým, že dlho nemohli chodiť na štadióny fanúšikovia. Čo sa týka osobného života, naučil som sa vážiť si spoločný čas strávený s rodinou na Slovensku, keďže cestovanie bolo v poslednom čase problematické. O to viac som si užíval, keď sme mohli byť všetci spolu,“ vyjadril sa Tomáš Suslov.

SÚ TAM AJ INÍ ŠPORTOVCI



V rebríčku mladých Slovákov, ktorí podľa magazínu menia svet okolo seba, sú aj ďalší naši športovci. Napríklad športová gymnastka a olympionička Barbora Mokošová (24), kickboxerka a thaiboxerka Monika Chochlíková (25) a hokejista Šimon Nemec (17).