Tréner Holandska Louis Van Gaal poriadne naložil novinárovi, Thomas Tuchel reaguje: Na rozdiel od ostatných má gule!

Louis Van Gaal je známy tým, že si nedáva servítku pred ústa. Najnovšie sa to potvrdilo a odniesol si to holandský novinár Valentijnom Driessenom z De Telegraaf.

Louis Van Gaal zasadol na lavičku holandskej reprezentácie po tom, čo "Oranjes" vypadli na ME s Českom (0:2). Od svojo príchodu na lavičku odkoučoval tri zápasy v kvalifikácii na MS v Katare. Pripísal si dve výhry proti Turecku a Čiernej Hore a jednu remízu s Nórskom.



Na jednej z tlačoviek novinár nepriamo obvinil Gaala, že jeho štýl je defenzívnejší, čomu príslucha aj hra Holandska. Zároveň označil formáciu 5-2-3 za výhradne defenzívnu, čo samozrejme nedalo Louisovi a oheň bol na streche.



"Nemáš o tom absolútne žiadne potuchy. Mrzí ma, že to musím takto povedať, ale si len novinár," rozhovoril sa tréner Holandska. "Vy ako novinári chcete presadiť svoje futbalové videnie, no nemáte žiadnu víziu. Jediné, pre čo máte videnie sú správy. Tým priťahujete pozornosť. Avšak s 5-2-3 alebo 5-3-2 môžete útočiť neuveriteľne efektívne. Napríklad Chelsea je toho dôkazom a zakaždým to ukazuje s inými rozostaveniami. Pred Thomasom Tuchelom musím sňať klobúk dole," uzavrel 70-ročný lodivod.



Reakcia nemeckého kouča na seba nenechala dlho čakať. "Má gule na to povedať, čo si myslí. Niekedy to môže byť aj nevýhodou, avšak je pekné počuť, ako rozpráva o futbale. S jeho vekom disponuje množstvom skúseností a má obrovský vplyv na futbal. Nebojí sa ozvať. Často si s kolegami trénermi povieme, že nebudem reagovať na provokatívne podnety, aby sme ochránili pokojnú atmosféru. On je však iný, povie všetko na rovinu. Je to dobrý chlap a mám ho rád," dodal Tuchel.